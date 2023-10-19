埃及出手援助巴勒斯坦 美否決停戰提案

在美國總統拜登的協調下，埃及總統塞西同意將對巴勒斯坦開放人道走廊，協助人道救援行動執行。不過美國卻在聯合國安理會否決以巴停戰的提案，並認為現由巴西提出的草案並不符合當地真實的狀況。這也讓外界擔心以巴衝突會隨著以色列將攻擊加薩走廊北部而擴大。

根據《半島電視台》報導，拜登宣布，埃及將開放埃及與巴勒斯坦的唯一過境點拉法口岸，讓20輛載滿人道物資的卡車進入加薩走廊，且以色列政府也承諾不會在埃及提供人道援助期間，對車隊與空投物資發動攻擊。但以色列同時要求巴勒斯坦的110萬人從北方撤出，似乎準備要對哈瑪斯發動大規模進攻。

拜登近日親自前往以色列，與以色列總理納坦雅胡、埃及總統塞西等人會面，加州大學聖地牙哥分校法學院教授畢沙萊特分析，拜登過去被共和黨嘲諷是「沉睡老喬」，但由於拜登過去的外交專長，使以巴衝突提供他發揮的空間。英國首相蘇納克也會加入前往以色列的行列，但他主要是希望撤離英國在當地的民眾。

但《路透社》也提到，美國在聯合國安理會否決巴西提出的以巴停戰方案，而英國與俄羅斯都棄權，美國駐聯合國大使湯瑪斯-格林菲德表示，停戰很重要，但必須要基於當地真實狀況，還有其他外交努力來進行，並兼顧以色列的權利，因此沒有很認同這次的提案。

這也遭俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞批評美國就是雙標，中國駐聯合國大使張軍則說，美國在投票前沒有說反對，卻在投票時動用否決權，讓美國的可信度大打折扣。

聯合國秘書長古特雷斯則苦口婆心勸告各方，應儘速制定出以巴停戰的解方，否則衝突擴大恐將天下大亂。目前除了以色列北方的真主黨外，敘利亞南方；位於戈蘭高地的武裝團體也有與以色列爆發零星衝突，各界都相當關注衝突是否會擴大。

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