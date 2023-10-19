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共抗以色列 真主黨擬「大型戰爭」

聯合報／ 國際中心／綜合報導
哈瑪斯對以色列發動突襲，雙方衝突不斷惡化。圖為黎巴嫩真主黨的支持者焚燒以色列國旗表達聲援。歐新社
哈瑪斯對以色列發動突襲，雙方衝突不斷惡化。圖為黎巴嫩真主黨的支持者焚燒以色列國旗表達聲援。歐新社

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯黎巴嫩高層代表十七日告訴政治新聞網Politico，哈瑪斯正和真主黨密切協調對抗以色列的下一步。

哈瑪斯七日突襲以色列造成一千四百多人死亡，哈瑪斯設於黎巴嫩首都貝魯特的政治局負責人阿布杜—哈迪堅稱，他們行動前並未通知盟友真主黨。即便如此，他稱這兩個團體持續合作，並強調真主黨現正準備對以色列發動一場「大型戰爭」，而哈瑪斯將粉碎以色列總理內唐亞胡自加薩剷除哈瑪斯的「美夢」。

他這段發言讓外界更加擔憂，如果以色列對加薩發動地面攻擊，這場中東衝突恐擴大至兩條戰線，並將黎巴嫩捲入。

阿布杜—哈迪在貝魯特說：「我們與真主黨的關係十分穩固。我們在襲擊以色列之前與之後都與真主黨合作，現在我們全面合作。」

他表示，以色列對加薩發動地面攻勢，將是促使真主黨全面參與這場衝突的關鍵因素之一。他說：「真主黨不會理會任何告誡它不要參戰的威脅，將忽視要求其置身事外的警告。真主黨是否加入戰爭，決策時間點將與以色列升高局勢有關，和地面實際情況有關，尤其是以色列如果嘗試進入加薩地面的話。」

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦 黎巴嫩

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