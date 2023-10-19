南遷如處地獄 巴人寧返家園死守

加薩地區受到以色列猛烈空襲，居民無處可躲，被迫露宿街頭、挨餓受凍，因此原本已撤離到南部的巴勒斯坦難民，寧願重返家園死守。

以色列十七日加強對加薩南部城市汗尤尼斯和拉法的空襲行動，造成慘重傷亡，汗尤尼斯當地醫師扎克特表示，以軍轟炸行動造成四十二人死亡，包括十名婦女和十五名兒童，「今天情況比之前更慘烈」。

聯合國人權事務辦公室表示，以色列下令加薩北部居民撤離並實施全面封鎖軍事行動，違反國際法，發言人珊達薩尼表示：「這群遵守以色列撤離令的平民現在受困在加薩南部，他們沒有住所，食物將吃完，連乾淨水源、衛生、藥品等各項基本需求也無法滿足。」

過去幾天，汗尤尼斯已成為人間地獄，大批難民露宿街頭，販賣日用品和食物、飲水的商店前大排長龍，甚至有人為了搶奪一塊麵包大打出手。

居住在加薩南部的計程車司機、四十三歲阿布莫萊格表示，一家五口每天除了要忙著張羅飲食，還要照顧從北部加薩市撤離的表弟一家六口，加上每天多次空襲，阿布莫萊格絕望表示：「如果要我們要死，我寧願全家人一起。」

從加薩市帶著妻兒撤到南部的韋海迪說，當地仍不得安寧，「四周仍有轟炸，而且感覺很近，不過我們沒有網路，完全不知道情況」。

一群撤離到汗尤尼斯的巴人把家當綁在汽車頂，冒險穿越轟炸區重返家園，他們向路透記者表示：「我們如果要成烈士，最好方式就是死在自己家園，讓整棟房屋直接坍倒在我們頭頂上。」

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