數萬人躲醫院 沒洗澡、全身癢「死亡也許較仁慈」

加薩走廊遭以色列看似永無止境的轟炸，對數以萬計的家庭而言，相對安全的醫院成了他們躲避戰火的避難所。然而，加薩走廊北部的阿里阿拉伯醫院十七日晚間遭受攻擊，顯示醫院也難逃戰火。

以色列在巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯七日攻擊以國南部地區後，對加薩走廊展開猛烈轟炸，並警告加薩走廊北部居民撤離。這些居民擠進多家人滿為患醫院的庭院與走廊，以為這是能躲避以色列狂轟濫炸的避難所。

在阿里阿拉伯醫院遭受攻擊前，加薩走廊南部甘尤尼斯市納瑟醫院可見婦女在庭院內製作麵包、晾衣服。與此同時，一輛輛救護車把傷患載進醫院，外科醫師與時間賽跑搶救救護車內的傷患。

四十四歲的艾米拉帶著小孩和數百人躲在醫院庭院避難。她一邊用分發到的麵包幫小孩製作三明治，一邊跟法新社說：「我們的身體到處發癢。我們已有一個星期沒洗澡了。死亡也許還比較仁慈一點。」

醫院地板鋪滿臨時床墊，每個夜晚，無家可歸與流離失所的難民都試圖在空襲轟炸聲與日益寒冷的天氣中入睡。

在加薩最大醫院、西法醫院避難的泰希爾說：「沒有人憐憫我們。我們到底做了什麼要遭受這種待遇？我們的小孩做了什麼？大多數的人都不是任何武裝團體的成員。」

世界衛生組織表示，加薩各醫院逼近崩潰且人滿為患，民眾急著尋找安全避難處，群眾聚集情況變得愈來愈嚴重，光在西法醫院就有超過三萬人避難，由於飲水和衛生條件差，很容易有疾病疫情爆發。

世衛組織表示，加薩有一一一棟醫療建築物遭受波及，十二名醫療人員死亡、六十輛救護車成為攻擊目標。加薩當局說，自從哈瑪斯突襲以色列以來，加薩超過三千四百人在以色列攻擊中死亡。

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