人道援助受阻 加薩缺糧藥

加薩地區遭以色列封鎖多日後，加薩醫院斷水斷電、糧食藥品短缺，居民被迫喝汙染鹹水，堆積如山的垃圾可能引發傳染病，調停者籲停火，讓滯留在埃及邊境的援助物資能進入加薩。

路透報導，加薩當局表示目前至少二千八百五十死，包括一千名兒童，超過一萬人受傷。另有一千人失蹤，大部分是埋在廢墟之下。

美國連續幾天與埃及、以色列磋商，設法達成協議讓位於加薩邊境的拉法關卡暫時重啟，但截至十七日為止，通道依然關閉，緊急人道援助行動受阻。位於埃及西奈半島的拉法關卡，是從陸路進入加薩走廊時唯一不受以色列控制的關卡。根據協議計畫，唯有持美國或其他西方國家護照的巴人及特定援助工作者才能獲准離開加薩，交換條件則是卡車可以從埃及將國際救援物資送到加薩走廊指定地點。

以軍連日空襲讓加薩居民愈來愈絕望，水資源也近枯竭。哈瑪斯十六日稱，儘管以色列承諾恢復向加薩供水，但尚未恢復。巴勒斯坦水務局表示，即使在衝突爆發、以色列切斷加薩水電供應前，百分之九十的水也無法飲用。

聯合國救濟工作署巴勒斯坦區主管拉扎里尼表示，加薩正在耗盡水和電，等於在窒息中。

德總理蕭茲 抵以色列

【國際中心／綜合報導】德國總理蕭茲十七日抵達以色列，在特拉維夫與以色列總理內唐亞胡會面。蕭茲表示，他此行是為了聲援以色列，「德國堅決站在以色列這邊」。

蕭茲表示，他還將造訪埃及與埃及總統塞西會面，討論保護加薩地區平民，避免戰火升高。他行前呼籲埃及盡速開啟拉法關卡，讓平民撤離。

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