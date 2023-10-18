美擱置以巴爭端 惹怒阿拉伯盟邦

美聯社報導，美國總統拜登上任數月內，就一反過去歷任美國總統試圖促成以巴和解策略，決定不再將斡旋永久、廣泛的以巴和平協議作為中東政策優先事項。如今哈瑪斯突襲重燃以巴戰火，許多美國的阿拉伯盟國感到不滿，認為美國未能積極作為造成中東動盪。

尼克森以來數任美國政府，曾透過大衛營峰會、穿梭外交和其他嘗試，勸說以巴領袖上談判桌，處理至今已七十五年的以巴爭端。但拜登比起前幾任總統，對此尤不注重，他主要提倡巴人在自由與生活條件上達成較溫和的改善。這種「靜默外交」政策，符合拜登將外交重心從中東轉向亞太制衡中國的意圖。

然而以巴衝突升高，凸顯美國擱置以巴爭端帶來的長期危機。美國在阿拉伯世界的盟邦都很憤怒，怪罪美國未能積極涉入。

美國國務卿布林肯過去幾天走訪中東多國試圖控制衝突，埃及總統塞西警告布林肯，以巴衝突危及整個中東安全。埃及憂心加薩兩百卅萬人可能因以軍攻勢湧入埃及，塞西將問題歸咎於施壓以巴談判的國際壓力幾乎消失。

沙烏地阿拉伯則說，沙國已反覆警告衝突爆發的危險。布林肯訪問沙國時，沙國王儲穆罕默德讓布林肯久候多時，會面延到隔天才進行。會議伊始，穆罕默德就強調必須停止以色列「奪走無辜民眾性命」的軍事行動，停止斷水斷電全面封鎖加薩行為；此外，穆罕默德呼籲「切勿升級當前衝突」。

反觀美國，仍支持以色列剷除哈瑪斯。赫芬頓郵報刊登的外流國務院備忘錄內容，提醒美國外交官別用緩和衝突／停火（de-escalation/ceasefire）、終結暴力／血戰（end to violence/bloodshed）及恢復穩定（restoring calm）等詞彙，以及一切不符合美國當前支持以色列政策的措辭。

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