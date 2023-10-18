中東升溫！美軍增援 調派更多戰機、艦艇

以巴衝突迫使美國拜登政府調遣更多部隊和軍事資源回到中東，影響美國希望調整戰略聚焦應對中國大陸和俄羅斯的構想。

華爾街日報指出，美國擔心哈瑪斯七日突襲以色列引發的以巴衝突擴大，還要防止黎巴嫩真主黨參戰，拜登政府過去一周將兵力重新調回中東，雖然相關調動是暫時應對，但這場以巴衝突恐難短期內平息。屆時美國將被迫重新思考中東兵力部署，同時考驗美國如何繼續支持烏克蘭和對付大陸，尤其應對大陸已是美軍長期優先目標。

美國原本打算結束在中東和阿富汗的廿年反恐戰，開始應對與中、俄的大國競爭。如今中東情勢升溫，美國為防止衝突擴散，勢必妨礙聚焦印太的長期任務，也不利支持北約嚇阻俄羅斯。

美國恐須在中東維持更多常駐力量，特別是盯住伊朗。曾任美軍中央司令部司令的退役陸戰隊將領麥肯錫說：「我們在中東擺出架勢，伊朗就會投鼠忌器。當我們撤回部隊又笨拙地傳達今後只聚焦亞太的政策信號，中東盟友就會寢食難安，也會讓當地敵手膽子變大。」

美國福特號航艦已抵達地中海東側，艾森豪號航艦正趕赴當地，兩支打擊群計有十多艘艦艇、官兵一點二萬人。艾森豪號原本要參加北約演習，如今改為直奔中東。美國官員說，目前在紅海附近的美軍兩棲攻擊艦巴丹號也朝以色列海岸移動，可能協助撤僑。

美國近年減少派赴中東的海軍，將兵力轉往亞太應對大陸。美國前次派兩支航艦打擊群到中東已是二○二○年的事。

除海軍外，五角大廈也將更多A-10攻擊機、F-15及F-16戰機調回波斯灣，並自各軍種抽調組成一支約二千人的部隊編組，可能派往中東因應以色列對加薩的地面攻勢。

最近幾屆美國政府都尋求將重點放在對抗中國日增的軍力與影響力。但本世紀以來，美軍先是在九一一恐攻後前往阿富汗、伊拉克作戰，之後又遇上伊斯蘭國崛起。拜登政府撤軍阿富汗轉移兵力到印太，卻先後遇到俄烏戰爭和這回以巴衝突，美國被迫須在中東部署強大軍力。

華府智庫戰略暨國際研究中心專家柯恩說，中東的重要性包括石油、伊斯蘭恐怖主義和以色列，「美國能從中東抽身的想法一向是錯的」。

加薩走廊南部的拉法遭以色列空襲，當地巴勒斯坦人十七日合力將一名受害者抬離。（法新社）

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