拜登今訪以色列 討論人道救援

美國國務卿布林肯十六日在以色列首都特拉維夫宣布，總統拜登十八日將赴以色列訪問，表達堅定支持以色列，並聽取以軍對加薩地區的目標與策略，了解以軍如何降低加薩平民傷亡並讓人道援助得以進行。

於中東國家奔走斡旋的布林肯說，拜登決定應以色列總理內唐亞胡上周末的邀約，於十八日訪問以國。白宮國家安全會議發言人柯比表示，拜登此行將聽取以軍戰略與軍事行動最新資訊，也將了解人質現況、討論人道救援等議題。

短暫停留以色列後，拜登將轉往約旦安曼會見約旦國王阿布杜拉二世、埃及總統塞西以及巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯。

拜登對於是否在戰時訪問以色列已考慮多時，此次出訪不僅是對美國重要盟友展現堅定支持，也向該區其他國家示警，避免戰事升級，但風險也甚高。

紐約時報報導，首先是位於特拉維夫郊外的班古里昂機場距加薩僅六十五公里，位於巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯飛彈射程。布林肯十六日和內唐亞胡在特拉維夫開會期間，空襲警報一度響起，兩人及以色列內閣官員緊急前往掩體避難五分鐘，才回到軍事指揮中心繼續討論。

此外，拜登面臨的政治風險也難以衡量。拜登十五日接受哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）訪問時表示，以色列占領加薩走廊將是「重大錯誤」，強調哈瑪斯不代表每個巴勒斯坦人，公開呼籲以色列保持謹慎態度。拜登和布林肯都支持以色列推翻哈馬斯，但他們也向以色列強調，以軍大肆空襲加薩並引發大量巴人傷亡，世界各地民眾情緒可能會發生巨大變化，從譴責哈瑪斯殺害婦孺轉向關注以軍的殘酷反擊。

柯比說，「我們不希望看到更多平民遭受苦難」，不過他補充說，向以色列運送武器和其他援助物資沒有附加任何條件。

分析家說，拜登在以色列即將發動加薩地面戰前到訪，以軍一旦行動勢必造成平民傷亡慘重，外界很容易指責拜登要為此負責。

儘管拜登政府正在努力緩解加薩人道危機，但截至目前，美方還未批評以色列以斷水斷電斷糧手法封鎖加薩的舉動。阿拉伯領袖已向美國官員抗議，稱封鎖相當於集體懲罰，違反戰爭法。

以國裝甲運兵車 巡邏加薩邊境 以色列裝甲運兵車十七日在加薩邊境周遭巡邏。以色列政府日前下令加薩北部民眾南遷，料將對加薩發動地面攻擊。（歐新社）

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