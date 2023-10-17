以巴衝突急撤僑！陸建議民眾「搭商業航班返國」 網嗆：說好的戰狼呢？

以色列與極端伊斯蘭組織哈瑪斯爆發衝突後，撤僑問題成為各界關注的焦點。

德國聯邦政府估計，自哈瑪斯對以色列發動恐怖襲擊以來，已有4000名德國人離開了以色列。聯邦內政部發言人周一（10月16日）表示，外交部迄今已通過由漢莎航空執行的特別航班、自約旦起飛的一班神鷹航空（Condor）航班、德國空軍軍機、渡輪以及巴士中轉方式，接回了近3000名德國公民。

此外，一些德國人在衝突爆發的最初幾日已乘坐商業航班離開以色列，該名發言人表示，「人數肯定是四位數」。

本周一，一架從以色列起飛、載有60名德國乘客的德國空軍飛機降落在下薩克森州的一處軍用機場降落。作戰司令部在社群平台X上宣布此消息。截至目前，聯邦國防軍已執行四次航班協助222名德國公民返德。德國外交部和國防部宣布，若局勢惡化，聯邦國防軍也做好軍事撤離的準備。

在聯邦政府的危機預防清單（ELEFAND）上，上周約有5800人進行登記。本周一，這一數字降至3000人。德國外交部發言人表示，這一名單的主要目的並非撤僑，而是為了向在以色列當地的德國人通報當地的安全局勢。德國外交部認為，如今仍在名單上的「可能是希望長期留在以色列的人」。該名發言人補充說，目前約有3位數的德國公民身處加沙地帶。

多國陸續撤僑

據路透社報導，包括英國、德國、法國、澳洲、美國、加拿大在內，已有數十個國家安排撤僑航班協助公民離開以色列。

美國周一宣布，10月16日開始協助美國公民及其直系親屬從以色列海法港撤離至賽普勒斯，此後再循其他方式返美。

日本、南韓也陸續撤僑。韓聯社引述南韓外交部和國防部14日發布聯合新聞稿稱，南韓以軍方運輸機將163名南韓公民從以色列特拉維夫國際機場返回南韓首爾。報導稱，由於班機還有剩餘230多個座位，南韓外交部出於人道目的幫助旅居當地的日本人和新加坡人撤離。

日本撤僑專機則於14日從特拉維夫飛往阿拉伯聯合大公國杜拜機場。據日本媒體報導，由於日本撤僑需每人自費3萬日元，而且撤僑班機並非直接回國，傳出引起民眾不滿。

台灣外交部發言人劉勇健周二表示，台灣駐處曾洽獲日方同意協助台灣人一同搭乘該班機返國，但無台灣僑民表達意願；此前表達有意離境的10多位台灣人則在台灣駐處協助下，預計將陸續於15日及17日離開以色列。台灣外交部上周曾表示，已協助近147名台灣人以陸路或空路方式離開以色列，仍在以色列的台灣僑胞有117人。

中國外交部建議民眾搭商業航班返國

中國官方尚未派出專機撤僑。一些滯留以色列的中國公民及留學生在網上對中國大使館遲遲沒有撤僑消息表達不滿。社媒X用戶「李老師不是你老師」發表多張據稱為以色列留學群的聊天記錄，內容顯示，留學生詢問何時安排撤僑，卻被使館人員警告「不要在群裡發無關內容和閒聊」。其中一張截圖中，有留學生感嘆「出了國才知道，戰狼是最大的謠言」。

中國外交部發言人毛寧周一在例行記者會上表示，「敦促外方全力搜救失聯人員，採取一切有效措施保障中方人員和機構安全」。毛寧還補充說，當前中國和以色列之間商業航班仍在運行，建議當地中國公民搭乘商業航班盡快回國。

對於中國外交部要求民眾搭乘商業航班返國，在社群媒體X上有人調侃道：「說好的戰狼呢？」、「牆內是戰狼，牆外是羔羊」，也有人質疑「拍那麼多撤僑正能量電影都是玩假的嗎？」。

微博用戶「愛國華僑億男」10月16日寫道：「想象中的撤僑：吳京開著軍艦接你回國；現實中的撤僑：自己買票商業航班回國。」截至17日，這條微博已獲得超過1.5萬個讚。但也有網友留言質疑，「商業航班沒有停運，既然有航班，為何需要包機撤僑？」。

在吳京主演的愛國主義電影《戰狼2》中，他所飾演的「戰狼」冷鋒協助利比亞戰亂中的中國僑民撤離。該片在片尾的中國護照上打出：「中華人民共和國公民：當你在海外遭遇危險，不要放棄！請記住，在你身後有一個強大的祖國！」

據中國駐以色列使館在以哈衝突爆發後公布的以色列離境交通信息，目前僅海南航空開通直飛中國內地航班。但海南航空10月10日發布公告，受公共安全原因影響，10月12日至31日期間暫停北京、上海往返特拉維夫航班。

國泰航空也於10月12日發布消息，取消即日起至10月29日往返香港及特拉維夫的所有航班。

（綜合報導）

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