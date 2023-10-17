快訊

籃球／事態嚴重！前SBL球員吳季穎被爆配合組頭打假球 籃協晚間緊急回應

柯文哲以攝護腺癌比喻兩岸「硬挖除死更快」 台灣泌尿科醫學會說話了

衝突再升溫！以色列想摧毀「加薩地鐵」 郭正亮：恐迫使美介入

聯合新聞網／ 綜合報導
以巴衝突導致建築物被摧毀，以色列國防軍也透露正試圖打擊「加薩地鐵」。美聯社
以巴衝突導致建築物被摧毀，以色列國防軍也透露正試圖打擊「加薩地鐵」。美聯社

以哈衝突持續升溫，截至昨（16）日已造成2670死9600傷，還有百位民眾淪為人質。以色列透露正在打擊有「加薩地鐵」別稱的哈瑪斯加薩隧道網路，對此，前立委郭正亮表示，若以色列襲擊嚴重傷及平民，將連動到整個國際社會，迫使美國介入。

據《BBC》報導，以色列一位國防軍發言人上周聲稱，正試圖攻入哈瑪斯根據地底下的「加薩地鐵」，並指控該隧道網路的建造是為了掩護哈瑪斯和其他恐怖分子，繼續對以色列發射火箭、籌備恐攻計畫。

對此，郭正亮16日在網路節目《新聞大白話》指出，如果以色列真的開火，可能會遇到兩種情況：第一，哈瑪斯地道錯綜複雜，如果巴勒斯坦的士兵往南跑，有可能打不倒；第二，可能像美國參與越戰般遭受奇襲，在鬆懈時被倒打一耙。

郭正亮表示，以色列將戰火集中於加薩北部，是為了摧毀加薩許多重要建築，而這也將導致多名無辜人員傷亡，甚至引發穆斯林恐怖行動，成為連動至整個國際社會的大事件，這就會迫使美國介入了。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

延伸閱讀

神秘男在紐約機場大手筆買250張機票 贊助民眾回以色列出征

時間軸／以巴衝突不斷更新…以國積極準備地面入侵 哈瑪斯放話6000囚換199人質

以巴百年難解仇恨！看衝突歷史、戰火故事、戰爭影響

QA整理包／第6次以阿戰爭！哈瑪斯無預警突襲 看以色列、巴勒斯坦百年仇恨

相關新聞

社區瞬間成廢墟！以軍徹夜空襲加薩造成逾70死 死者多為南撤平民

加薩的巴勒斯坦衛生部指稱，以軍17日清晨空襲加薩走廊中南部城市甘尤尼斯、拉法及戴爾艾拜萊（Deir el-Balah）等...

準備發動地面入侵？衛星影像曝以色列進軍在即 400車輛集結加薩北部

衛星影像分析顯示，約400台車輛已集結在以色列境內觸及巴勒斯坦領土加薩走廊北部的地點，顯示以色列可能正趕緊在邊境10公里...

不只給武器！南韓指控北韓協助哈瑪斯 疑提供戰略及訓練支援

南韓合同參謀本部官員今天表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）不只使用北韓武器，分析結果顯示哈瑪斯與平壤當局可...

以巴衝突急撤僑！陸建議民眾「搭商業航班返國」 網嗆：說好的戰狼呢？

以色列與極端伊斯蘭組織哈瑪斯爆發衝突後，撤僑問題成為各界關注的焦點。德國聯邦政府估計，自哈瑪斯對以色列發動恐怖襲擊以來，已有4000名德國人離開了以色列。聯邦內政部發言人周一（10月16日）表示，外交部迄今已通過由漢莎航空執行的特別航班...

伊朗警告以色列勿再轟炸加薩 否則抵抗勢力「無人能擋」

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯7日突襲以色列，引起以色列連日空襲報復。法新社報導，伊朗最高領袖哈米尼17日表示，若以色列持續轟炸...

衝突再升溫！以色列想摧毀「加薩地鐵」 郭正亮：恐迫使美介入

以哈衝突持續升溫，截至昨（16）日已造成2670死9600傷，還有百位民眾淪為人質。以色列透露正在打擊有「加薩地鐵」別稱的哈瑪斯加薩隧道網路，對此，前立委郭正亮表示，若以色列襲擊嚴重傷及平民，將連動到整個國際社會，迫使美國介入。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。