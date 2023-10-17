衝突再升溫！以色列想摧毀「加薩地鐵」 郭正亮：恐迫使美介入

以哈衝突持續升溫，截至昨（16）日已造成2670死9600傷，還有百位民眾淪為人質。以色列透露正在打擊有「加薩地鐵」別稱的哈瑪斯加薩隧道網路，對此，前立委郭正亮表示，若以色列襲擊嚴重傷及平民，將連動到整個國際社會，迫使美國介入。

據《BBC》報導，以色列一位國防軍發言人上周聲稱，正試圖攻入哈瑪斯根據地底下的「加薩地鐵」，並指控該隧道網路的建造是為了掩護哈瑪斯和其他恐怖分子，繼續對以色列發射火箭、籌備恐攻計畫。

對此，郭正亮16日在網路節目《新聞大白話》指出，如果以色列真的開火，可能會遇到兩種情況：第一，哈瑪斯地道錯綜複雜，如果巴勒斯坦的士兵往南跑，有可能打不倒；第二，可能像美國參與越戰般遭受奇襲，在鬆懈時被倒打一耙。

郭正亮表示，以色列將戰火集中於加薩北部，是為了摧毀加薩許多重要建築，而這也將導致多名無辜人員傷亡，甚至引發穆斯林恐怖行動，成為連動至整個國際社會的大事件，這就會迫使美國介入了。

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