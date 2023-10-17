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以巴衝突暗藏認知戰訊息 杜奕瑾：4類帳號帶風向

中央社／ 台北17日電
以色列與巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團爆發衝突，而早在開打前已出現大量網路認知操作。美聯社
以色列與巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團爆發衝突，而早在開打前已出現大量網路認知操作。美聯社

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）爆發衝突，而早在開打前已出現大量網路認知操作。台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，透過AI觀察各大社群平台，可發現有造謠者、假中立者、傳播者、粉絲經營者等4類帳號明顯在帶風向。

杜奕瑾接受中央社記者視訊採訪指出，今年6月台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）就發現，抖音（TikTok）上出現很多影片討論以巴衝突，而10月7日以巴開戰後，YouTube平台上操作最多的議題，就跟以巴衝突有關，主要內容是譴責以色列及與美國總統等相關政治人物。

他表示，從以巴衝突的相關認知操作，可看到中國官媒的角色和關聯性，例如中國官媒提到美國利用以色列打代理人戰爭後，YouTube和PTT等社群平台，就開始出現類似言論。

杜奕瑾說，Taiwan AI Labs從今年8月到9月，還觀察到網路上有一些零星的協同行為，刻意操作反以色列或反美情緒，某種程度似乎可預測後面恐有更大衝突；他解釋，早在俄國入侵烏克蘭之前，網路上已開始出現宣稱俄羅斯可合理入侵烏克蘭、或烏克蘭進行種族屠殺等言論。

●AI揪出帶風向帳號 造謠者傳播者易被察覺

杜奕瑾指出，透過AI觀察各大社群平台，可以發現許多在網路上「共進共出」、互相呼應的協同行為，其中有4類帳號明顯在帶風向。第1種是「造謠者」，負責發表比較有爭議性的言論；第2種是「假中立者」，會引述造謠者的內容並截圖後，發表在自己臉書或前身為推特的X上。

第3種是「傳播者」，負責把假中立者的內容傳到各個有影響力的社群；第4種是「粉絲經營者」，以經營小群體的粉絲社團為主，特徵是帳號創立時間不久、發文內容乏善可陳，卻很多人按讚。

此外，杜奕瑾表示，造謠者和傳播者的帳號，比較容易被社群平台察覺及刪除，但只要假中立者的言論還在，就能繼續發揮影響力。

杜奕瑾說，Taiwan AI Labs透過AI工具，可在網路上查看所有新聞媒體和社交媒體，了解每個帳號在哪些平台做出何種反應，包括發文、留言、轉發文章都可以分析，找出不同帳號之間的協同性和關聯性強弱。

●帶風向如同「中央廚房」 一人發號施令他人齊攻擊

他指出，經過長時間觀察，有些帳號會在特定議題的文章底下同時留言帶風向，或者同時迴避某些議題，有點像「中央廚房」模式，由一個人發號施令，其他人再一湧而上發動攻擊。

杜奕瑾以觀察到的臉書協同帳號群為例說，從今年8月20日到9月15日相當沉寂，推測可能當時缺乏營運資金或休假，到了9月15日之後，又開始同時密集操作以巴衝突相關訊息；且協同群「養帳號」也有學問，常看到帳號分批操作的現象，以免被一次殲滅。

杜奕瑾指出，許多認知操作是為了「誤導」，很難說全然是假消息，目的是要操作對某件事情的嫌惡或喜歡，例如對以巴戰衝突的認知操作，會選擇性放大和報導以色列轟炸巴勒斯坦的畫面，透過提供不對稱消息，讓民眾對以色列產生反感或憤怒。

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