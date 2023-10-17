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以兩面受敵 與真主黨交火轉烈

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯點燃的以巴衝突進入第十天，以色列也在北方邊境和黎巴嫩真主黨交火。一名以國平民和一名軍官十五日被來自黎巴嫩的飛彈殺害，以軍亦報復回擊，攻擊真主黨武裝勢力的基礎建設。法新社報導，以軍十六日表示，正在疏散北部以黎邊境地區居民。

以軍聲明表示，將讓住在以黎邊境二公里內的以色列北部民眾，疏散到國家資助的住所。此舉會影響廿八個社區內的數千民眾。

以黎邊境嚴格來說仍處交戰，近日越境駁火頻傳，雙方都有死傷，許多民眾已離開當地。

以色列國防部長葛朗特表示，以色列無意在北方開戰，不希望局勢升溫，但他十五日也強調，若黎巴嫩真主黨選擇開戰，將會付出「非常沉重的代價」，若真主黨自我克制，以色列將尊重現階段局勢，保持現況。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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