埃及邊境 拉法關卡將重啟 讓救援物資進來

美國國務卿布林肯十五日表示，埃及與加薩走廊南部的拉法關卡將重啟，讓人道救援物資送進被以色列包圍的加薩，並讓加薩的外籍人士逃往埃及。

布林肯十五日在埃及表示，拉法關卡將會開放，美國已與聯合國、埃及、以色列等方有所安排，讓人道救援送入加薩。來自數國幾百噸救援物資在埃及西奈半島已等待數日，準備送入加薩，同時安排持外國護照的人離開。

原本傳出該關卡會在十六日一早開放。但埃及官員說，由於以色列並未保證在關卡開啟時停止空襲，且堅持要仔細查驗送進加薩的物資，因此關卡並未立即開啟。白宮官員說，此事稍後應會出現進展。布林肯十六日已再度抵達以色列，與以色列總理內唐亞胡會面。

布林肯稍早與埃及總統塞西會談時表示，拜登政府的重點在阻止哈瑪斯攻擊以色列，同時阻擋戰火擴散至整個區域。

以色列能源部長卡茲宣布，十五日已對加薩走廊南部恢復供水；加薩南部巴尼蘇海拉村行政當局稍後證實已獲恢復供水。

以軍要求加薩北部民眾撤離，目前已有超過五十萬人逃往加薩南部。紐約時報報導，以軍高層表示，對加薩地面攻勢本應開始，但因天候惡劣無法取得空中掩護而延後；哈瑪斯軍官說，以軍進入加薩後，哈瑪斯民兵將由藏身的隧道伏擊。

華盛頓郵報報導，美國官員及專家指出，以軍進入加薩將面臨巷戰、地雷及隧道陣，想追捕的哈瑪斯民兵混跡平民當中，可能導致重大人命傷亡，拖其他國家捲入戰爭。

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