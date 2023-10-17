聽新聞
test
0:00 / 0:00

埃及邊境 拉法關卡將重啟 讓救援物資進來

聯合報／ 編譯潘勛／綜合報導
在加薩走廊南部和埃及邊界的拉法關卡，許多擁有外國籍的巴勒斯坦人十六日等待離境。（路透）
在加薩走廊南部和埃及邊界的拉法關卡，許多擁有外國籍的巴勒斯坦人十六日等待離境。（路透）

美國國務卿布林肯十五日表示，埃及與加薩走廊南部的拉法關卡將重啟，讓人道救援物資送進被以色列包圍的加薩，並讓加薩的外籍人士逃往埃及。

布林肯十五日在埃及表示，拉法關卡將會開放，美國已與聯合國、埃及、以色列等方有所安排，讓人道救援送入加薩。來自數國幾百噸救援物資在埃及西奈半島已等待數日，準備送入加薩，同時安排持外國護照的人離開。

原本傳出該關卡會在十六日一早開放。但埃及官員說，由於以色列並未保證在關卡開啟時停止空襲，且堅持要仔細查驗送進加薩的物資，因此關卡並未立即開啟。白宮官員說，此事稍後應會出現進展。布林肯十六日已再度抵達以色列，與以色列總理內唐亞胡會面。

布林肯稍早與埃及總統塞西會談時表示，拜登政府的重點在阻止哈瑪斯攻擊以色列，同時阻擋戰火擴散至整個區域。

以色列能源部長卡茲宣布，十五日已對加薩走廊南部恢復供水；加薩南部巴尼蘇海拉村行政當局稍後證實已獲恢復供水。

以軍要求加薩北部民眾撤離，目前已有超過五十萬人逃往加薩南部。紐約時報報導，以軍高層表示，對加薩地面攻勢本應開始，但因天候惡劣無法取得空中掩護而延後；哈瑪斯軍官說，以軍進入加薩後，哈瑪斯民兵將由藏身的隧道伏擊。

華盛頓郵報報導，美國官員及專家指出，以軍進入加薩將面臨巷戰、地雷及隧道陣，想追捕的哈瑪斯民兵混跡平民當中，可能導致重大人命傷亡，拖其他國家捲入戰爭。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

延伸閱讀

以色列軍方證實哈瑪斯劫199人質 巴勒斯坦工會稱11記者身亡

景象、氣味怵目驚心…哈瑪斯襲擊釀慘重傷亡 「驗屍」成以色列一大考驗

時間軸／以巴衝突不斷更新…以哈雙方皆涉「戰爭罪」 拜登：以國占領加薩走廊將是重大錯誤

恐迎血腥巷戰…陸媒揭以巴「秘密武器」 以軍部署戰車、哈瑪斯火箭彈不容小覷

相關新聞

拜登反對以色列占領加薩

華盛頓郵報報導，美國總統拜登十五日對美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）表示，以色列有權回應施暴的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯，但以...

埃及邊境 拉法關卡將重啟 讓救援物資進來

美國國務卿布林肯十五日表示，埃及與加薩走廊南部的拉法關卡將重啟，讓人道救援物資送進被以色列包圍的加薩，並讓加薩的外籍人士...

布林肯與內唐亞胡會談：討論人道救援 重申支持以色列

英國BBC報導，美國國務卿布林肯和以色列總理內唐亞胡在特拉維夫會面，討論提供平民人道救援，及了解當地最新局勢。

布林肯訪中東 防伊朗煽風點火

彭博資訊報導，以美國為首的西方盟國加大力道預防以巴衝突擴散到其他地區，憂心以色列一旦入侵加薩走廊，恐引發伊朗介入。

以兩面受敵 與真主黨交火轉烈

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯點燃的以巴衝突進入第十天，以色列也在北方邊境和黎巴嫩真主黨交火。一名以國平民和一名軍官十五日被來自...

拜登擬訪以色列 防區域衝突擴大

美國總統拜登傳出考慮親自前往以色列，但他同時也警告，以色列占領加薩將是「重大錯誤」，反映出白宮一方面表達對以色列的支持，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。