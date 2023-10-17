布林肯訪中東 防伊朗煽風點火

彭博資訊報導，以美國為首的西方盟國加大力道預防以巴衝突擴散到其他地區，憂心以色列一旦入侵加薩走廊，恐引發伊朗介入。

白宮國家安全顧問蘇利文表示，近日白宮陸續透過特殊管道警告伊朗切勿煽風點火，加劇以巴衝突。美國不排除伊朗直接或藉由黎巴嫩真主黨干預衝突。知情人士透露，美國也要求卡達轉告真主黨不要輕舉妄動開啟第二戰線。

從各方穿梭外交不難看出各國對衝突擴散日益增加的恐慌。美國國務卿布林肯近日走訪沙烏地阿拉伯等中東六國，極力拉攏阿拉伯國家協助防止衝突擴大。布林肯也致電中國外交部長王毅，期盼北京發揮在中東地區的影響力，共同將大事化小。

美國總統拜登十四日和以色列總理內唐亞胡通話時表達對以色列「堅定不移」的支持，另一邊致電約旦河西岸的巴勒斯坦自治政府總統阿巴斯，說明將全力支援人道救援進入加薩。

英國外交大臣柯維立十五日向天空新聞網表示，已敦促以色列「避免巴勒斯坦平民傷亡才符合以色列利益，因為哈瑪斯顯然希望將衝突擴大為阿拉伯和以色列的戰爭，甚至是整個穆斯林世界對上國際社會。包括以色列在內，沒人希望走到這一步」。

以軍準備對加薩發動大規模地面行動，連日空襲報復已造成加薩超過二千七百名巴人喪生，引發外界批評。

伊朗表示，「抵抗軸心」成員將就以色列對巴勒斯坦犯下的罪行做出回應。「抵抗軸心」包括伊朗支持的伊拉克什葉派穆斯林派系和已加入戰局的黎巴嫩真主黨。

伊朗外交部長艾密拉多拉安日前和卡達國王塔米姆會面談到，若以色列執意侵略加薩，「沒人能保證衝突不會蔓延」。

除此之外，一名要求匿名的法國高官表示，自從以巴衝突爆發，法國也曾和真主黨及伊朗溝通，歐盟領袖預計十七日召開會議商討因應之道。

【記者黃雅慧／綜合報導】大陸外交部長王毅十五日與土耳其外長費丹通電話時暗批以色列軍事行動，稱行使自衛權應遵守國際人道法，不能以無辜平民傷亡為代價，更重申解決巴勒斯坦問題的唯一出路就是確保聯合國安理會決議有效執行，讓「兩國方案」真正落地。

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