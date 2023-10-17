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拜登反對以色列占領加薩

聯合報／ 編譯盧思綸 / 綜合報導
美國總統拜登15日接受採訪表示，以色列占領加薩走廊是「嚴重錯誤」，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯不代表每一個巴勒斯坦人。取自X
美國總統拜登15日接受採訪表示，以色列占領加薩走廊是「嚴重錯誤」，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯不代表每一個巴勒斯坦人。取自X

華盛頓郵報報導，美國總統拜登十五日對美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）表示，以色列有權回應施暴的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯，但以軍若占領加薩走廊將是「重大錯誤」。拜登也說，美軍無需在中東作戰，美方保證向以色列提供所需。

美國已派出兩個航空母艦打擊群前往以色列附近的地中海東部海域。ＣＢＳ主持人問拜登，美軍是否會加入這場新中東戰爭？拜登說：「我不認為有此必要，以色列擁有最精良的戰鬥部隊，我保證我們會提供他們所需的一切。」

以軍十六日表示，至少一百九十九人被哈瑪斯挾持到加薩成為人質。拜登表示，美國將全力營救人質，但不便透露細節。

目前加薩走廊地區二百多萬平民深受戰火波及，以軍密集轟炸已造成加薩兩千七百多人喪生，以色列並以斷水、斷電、斷糧措施全面封鎖加薩走廊，人道組織表示已違反戰爭法。加薩地區的燃料幾乎耗盡，多數居民無法取得安全飲用水。

拜登被問到，現在是否是停火時機，拜登回答，以色列正在對付施暴的人，「我認為以色列應該回應，他們必須對付哈瑪斯。最要緊的是終結暴行，讓犯下暴行的人受到懲罰」。

拜登在訪談中極力畫分巴勒斯坦武裝分子和尋常民眾的區別。拜登說，哈瑪斯不代表每一個巴人，他還表示，「儘管剷除北方的真主黨和南方的哈瑪斯勢在必行，我們也必須正視巴勒斯坦自治政府建國需求。以色列理解，絕大多數巴勒斯坦人和真主黨、哈瑪斯意見不同」。

以軍正在加薩邊境集結，可能採取地面行動。不過，拜登說，以軍若占領加薩地區，「我覺得這會犯下大錯」。這是拜登少數幾次要求以色列保持克制的發言之一。

以色列駐聯合國大使爾登表示，以色列「沒有興趣」占領加薩，但會做任何必要行動消滅哈瑪斯。

另外，知情人士指出，白宮正在和以色列商談拜登出訪以色列一事，最快可能在本周。

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