拜登擬訪以色列 防區域衝突擴大

美國總統拜登傳出考慮親自前往以色列，但他同時也警告，以色列占領加薩將是「重大錯誤」，反映出白宮一方面表達對以色列的支持，卻也擔心衝突可能升級。此時以美國為首的西方盟國正加強力道，預防這場區域性衝突擴大，尤其擔心以色列一旦攻擊加薩走廊，恐怕引發伊朗介入參戰。

華盛頓郵報報導，以軍正在加薩邊境集結，可能採取地面行動。不過拜登15日接受美國CBS節目採訪時表示，以色列占領加薩走廊將是「重大錯誤」，這是拜登少數幾次要求以色列保持克制的發言之一。拜登被問到，現在是否是停火時機，拜登回答，以色列正在對付施暴的人，「我認為以色列應該回應，他們必須對付哈瑪斯。最要緊的是終結暴行，讓犯下暴行的人受到懲罰」。

另外，知情人士指出，白宮正在和以色列商談拜登出訪一事，最快可能訂在本周。彭博資訊報導，美國國安會發言人柯比表示，他並未準備宣布拜登將訪問以色列，但白宮16日發聲明表示，拜登取消當日前往科羅拉多州的行程，以專注處理國家安全事務。拜登今年稍早也曾出訪烏克蘭，以色列之行若成真，將是他任內第二度前往戰區。

以色列戰時政府已矢言消滅哈瑪斯，並且動員30萬預備役大軍準備展開地面行動。知情人士透露，對此美國要求卡達轉告真主黨，不要輕舉妄動開啟第二戰線。

隨著以色列準備針對哈瑪斯控制的加薩走廊發動海、陸、空三重攻擊之際，美國國務卿布林肯結束訪問中東六國後，再度於16日重訪以色列，說明拜登政府對支持以色列的立場堅定。

從一輪又一輪的穿梭外交不難看出，各國對於衝突擴散的恐慌感日益升高，但美股三大指數16日早盤同步開高，道瓊漲逾200點，顯然市場對國際間抑制衝突擴大的努力保持審慎樂觀的態度，氣氛與上周五相比已有所緩和。

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