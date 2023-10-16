分析：以色列地面進攻加薩只是時間問題

巴勒斯坦伊斯蘭激進軍事組織哈馬斯與以色列之間的軍事衝突，至今已超過一週。有專家認為，以色列部隊從地面進攻加薩的討論重點，並非會否進攻，而是何時進攻。此外，巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）近日表示，哈馬斯的政策和行動「不代表巴勒斯坦人民」。

專注於中東戰略事務的英國裔以色列分析師兼記者斯派爾（Jonathan Spyer）告訴DW，以色列即將發動地面進攻摧毀加薩地帶的哈馬斯軍事目標，「只是時間問題，而不是會否發生的問題」。

斯派爾說：「一支龐大的部隊現在已在加薩邊境集結，我認為這支部隊可能會在未來幾天內進入（加薩）」。

他說：「以色列認為，至少在現階段，時間仍然對它有利，它還有時間完成準備工作，並在其認為最佳的條件下進入加薩」。

然而，這將是一場漫長的攻勢，因為以色列將面臨許多軍事挑戰。「正如以色列國家安全顧問哈內比昨天在一次演講中所概述或表達的那樣，以色列這次行動的明確目標是摧毀加薩的哈馬斯政府，」斯派爾說。

他分析： 「這不僅僅是削弱其（哈馬斯）能力，而是剝奪其權力。這是一個非常明確的目標，哈馬斯當局當然也希望捍衛自己的存在。」

對此，美國總統拜登15日接受CBS新聞節目「60分鐘」專訪時說，以色列若再次佔領加薩將是個「大錯誤」，雖然他認為哈馬斯必須被徹底消滅，但「巴勒斯坦建國的道路也必須存在」，並稱「仍有一條通往兩國解決方案的路」。

以巴官方出面表態

以色列國防軍（IDF）發言人勒納（Peter Lerner）告訴DW，以色列軍隊在加薩走廊的目標是「摧毀哈馬斯的基礎設施」。

他強調，「加薩人民不是我們的敵人」，「我們向加薩人民發出的向南撤離的指示是一種人道主義努力，目的是讓他們免受傷害。這是我們區分恐怖分子和非戰鬥人員的方式」。

以色列國防軍先前要求加薩北部的100萬平民向南撤離，但這些要求被國際人權組織和援助組織批評為「不切實際」和「不可能」。

「哈馬斯利用民用基礎設施，在屋頂上放置了攜帶炸藥的無人機，在高層建築的地下室放置了火箭，在公共基礎設施之外（操作）指揮和控制位置」，勒納說。

勒納聲稱，「加薩人民需要（向南）移動，我很高興他們正在傾聽我們的聲音，因為正如我們過去幾天所看到的，哈馬斯正在試圖阻止人們從我們的衝突地區撤離。」

15日，據巴勒斯坦通訊社瓦法（WAFA）報導，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）正式發表聲明，稱哈馬斯的政策和行動「不代表巴勒斯坦人民」，並強調「巴勒斯坦人民的唯一合法代表是巴勒斯坦解放組織（巴解組織）」，而不是哈馬斯。

阿巴斯在與委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）通話時發表了上述言論。據瓦法社的報導稱，「（巴勒斯坦）總統反對殺害雙方平民，並呼籲釋放雙方平民、囚犯和被拘留者」。

由阿巴斯領導的巴解組織名為法塔赫派系，自2007年哈馬斯在加薩走廊奪取政權以來，該派系一直與哈馬斯不和。而哈馬斯也被德國、美國、歐盟和以色列等國視為恐怖組織。

傷亡人數持續上升

加薩衛生部週日宣布，以色列對加薩走廊的襲擊造成至少2,670人死亡，另有超過9,600人受傷。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工程處（UNRWA）表示，自哈馬斯10月7日發動襲擊造成以色列1,300多人死亡、並導致以色列開始轟炸加薩地區以來，過去一周已有100萬加薩居民流離失所。

UNRWA通訊主任圖瑪（Juliette Touma）週日告訴DW，流離失所者一直在加薩各地遷移。

圖馬也告訴法新社：「隨著人們繼續離開家園，這個數字可能會更高。」

以色列一直在敦促加薩的230萬居民向南遷移，特別是撤離加薩城，以準備發動地面攻擊。

而哈馬斯媒體辦公室聲稱，以色列空襲了加薩向南行駛的3個地點的汽車，造成70人死亡。勒納也回應，以色列國防軍認為這份報告是錯的。

他說：「我們的調查得出的結論是，以色列國防軍沒有在該地區採取行動」。「這些圖像表明爆炸是從下面發生的，而不是從上面發生。我們打算公開我們從這起事件中獲得的圖像，以實際證明這一點。」

歐盟強烈譴責哈馬斯

歐洲理事會週日表示，歐盟「以最強烈的措辭譴責哈馬斯，及其在以色列各地發動的殘酷和不分青紅皂白的恐怖攻擊」。

在周二舉行的歐盟領導人特別峰會之前，它闡述了整個地區的共同立場。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）發表聲明說：「我們強烈強調，面對這種暴力和不分青紅皂白的襲擊，以色列有權根據人道主義法和國際法自衛」。

聲明呼籲立即釋放「無任何先決條件的所有人質」，並表示正在努力向加薩平民提供緊急人道主義援助。

歐盟表示：「我們強調需要與巴勒斯坦合法當局、以及區域和國際夥伴廣泛接觸，他們可以在防止局勢進一步升級方面，發揮積極的作用」。

（綜合報導）

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