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以巴衝突／芝加哥6歲巴裔男童遭7吋長鋸齒狀軍刀狂刺26刀亡 兇徒被控仇恨犯罪
以巴衝突觸發仇恨犯罪，美國芝加哥近郊一對巴勒斯坦裔母子14日遇襲，6歲男童遭7吋長鋸齒狀軍刀狂刺26刀致死，其32歲母親身中多刀送院。71歲疑犯Joseph Czuba被捕，據指是受害者一家的房東，已被控犯以一級謀殺罪、一級企圖謀殺、兩項仇恨犯罪等罪名。
美國伊斯蘭關係委員會 （Council on American-Islamic Relations，CAIR）援引傷者事後所發的短信稱，疑兇看到新聞內容後感到憤怒，敲了受害人的門，先掐住女事主的脖子，並用刀襲擊她，期間大喊：「你們穆斯林必須死！」女事主負傷跑進浴室致電報警，出來後發現兒子中刀，「這一切就在幾秒鐘內發生。」
CAIR呼籲，政客、媒體和社交平台散佈的仇視伊斯蘭言論，以及反巴勒斯坦種族主義必須停止。
聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）日前曾表示，近期報告的威脅有所增加，當局必須保持警惕，嚴防暴力發生。
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文章授權轉載自《香港01》
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