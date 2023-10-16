防戰事擴大 美加派第2個航空母艦群

美國國防部長奧斯丁十四日表示，美國正派遣第二個航空母艦打擊群前往地中海東部，以「遏止對以色列敵對行動，或在哈瑪斯攻擊後任何擴大這場戰爭的企圖」。

美國航空母艦艾森豪號和其附屬艦隊，將加入已部署在此區域的另個航空母艦打擊群。哈瑪斯一周前突襲以色列後，美國航空母艦福特號打擊群已開赴當地。

奧斯丁表示，這項部署象徵華府「對以色列安全的堅定承諾以及我們的決心，將阻止任何試圖導致這場戰爭升級的國家或非國家行為者」。

美國已向以色列運送軍火，並警告其他國家不要讓衝突升級。

美國宣布出動第二個航空母艦打擊群的同一天，總統拜登與以國總理內唐亞胡通話強調，在以色列圍困、轟炸加薩走廊期間，美將支持所有保護平民的努力。

白宮聲明中表示：「拜登總統申明支持所有保護平民的努力。」聲明並未具體提到加薩走廊。

拜登十四日也在這次衝突爆發後首度和巴勒斯坦自治政府領袖阿巴斯通話，譴責「哈瑪斯對以色列的野蠻攻擊」。

根據白宮針對兩位領導人談話所發表的聲明，拜登告訴阿巴斯：「哈瑪斯並不代表巴勒斯坦人民的尊嚴和自決權。」

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