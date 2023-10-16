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進攻加薩 36萬以軍就緒

聯合報／ 編譯潘勛／綜合報導

【編譯潘勛／綜合報導】以色列軍方十四日表示，十五日再給加薩北部居民幾小時時間撤離，以軍準備對加薩發動陸海空總攻擊；以國總理內唐亞胡表示以軍已準備就緒，與哈瑪斯武裝組織交戰的下一階段戰役即將打響。同日以軍表示，空襲哈瑪斯的行動中，再殺死兩名策畫七日襲擊以國的哈瑪斯指揮官。

紐約時報報導，以國入侵加薩的計畫鎖定加薩市及哈瑪斯高層，其中哈瑪斯領導人辛瓦被列為以軍的頭號攻擊目標；三名以軍高級軍官表示，以軍奉令拿下加薩市，最終目標也在於消滅哈瑪斯政軍高層。

以軍表示，此番將是二○○八年以軍入侵加薩以來，再度占領加薩土地，至少控制一段時間，戰爭有陷以軍浴血巷戰之虞，不論在地面還是在縱橫交錯的地下隧道網中；以國高層也警告，哈瑪斯可能殺害以國人質，用巴人平民當人肉盾牌，另在加薩市遍布詭雷陣。

華盛頓郵報報導，雖然聯合國警告，以色列命令加薩北部一百一十萬人撤離到南部，只會惡化當地人道危機，但以國並未撤銷該命令，時限到十四日上午本已結束，但以國十五日加開兩條路線，保證逃生的巴人不受攻擊。

內唐亞胡訪視前線後，在臉書貼出自己與士兵交談的貼文，他寫道，「我方戰士在加薩前線，已做好準備」、「下個階段即將來臨」，但內唐亞胡並未說明以哈交戰下個階段的內容。福斯新聞網報導，以色列集合卅六萬大軍，在與加薩交界列陣，準備發動地面進攻，消滅哈瑪斯。

在以色列準備對加薩發動地面攻勢之際，美國國務卿布林肯過去幾天在中東穿梭外交，預計十六日再前往以色列。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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