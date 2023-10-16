陸譴責以色列「已超越自衛」

中國大陸外交部昨天發布，大陸外交部長王毅十四日與沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾通電話。王毅稱，以色列的行為已超越自衛範圍，應認真傾聽國際社會和聯合國秘書長的呼籲，停止對加薩民眾的集體懲罰。

王毅昨天並應約與伊朗外交部長阿卜杜拉希揚通電話，他表示，中方支持伊斯蘭國在巴勒斯坦問題上加強團結協調，發出一致聲音。聯合國特別是安理會要實際負起責任，發揮應有作用。

據發布，費薩爾告訴王毅，反對以色列強行將加薩民眾遷移至地區以外。沙方認為，如果不落實聯合國安理會相關決議，不建立獨立的巴勒斯坦國，巴勒斯坦問題就無法得到公正和持久解決。

王毅稱，中方正和各方密集溝通，推動停火止戰。中方認為，對巴勒斯坦的歷史不公已延續大半個世紀，不能再繼續下去。所有愛好和平、主持公道的國家都應起而發聲，明確要求盡快落實「兩國方案」。中方願與沙烏地阿拉伯等阿拉伯國家一道，推動巴勒斯坦問題重回「兩國方案」正確軌道，得到全面、公正、持久解決。

在與阿卜杜拉希揚通電話時，王毅說，行使自衛權應遵守國際法和國際人道法，包括保障平民和被扣押人員安全。他強調，巴以局勢發展到今天地步，根本原因是巴勒斯坦人民建國權長期遭到擱置，生存權長期不能落實，回歸權長期遭到漠視。

阿卜杜拉希揚表示，應盡快採取行動阻止對加薩平民的攻擊，緩解加薩人道局勢。伊方希望透過政治方式解決問題，願就此同中方加強溝通。

大陸特使翟雋本周將訪中東，推動停火止戰、保護平民、緩和局勢及促進和談。

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