法律專家：以哈皆涉戰爭罪

法律專家指出，哈瑪斯武裝組織攻擊以色列平民，以色列全面封鎖哈瑪斯控制的加薩地區並進行毀滅性轟炸 ，雙方都違反國際法。

美聯社報導，聯合國調查委員會說，上周衝突開始，聯合國就收集並保存「各方的戰爭犯罪證據」，將送交國際刑事法院，調查以色列和哈瑪斯歷來疑似犯下的戰爭罪。

美國國際法專家、創立聯合國獅子山共和國問題特別法庭的首席檢察官克蘭說，「沒有必要軍事理由，故意攻擊平民與平民目標，就是戰爭罪。這是國際法下雙方都得恪守的標準」。但他說，以軍的確處境艱難，哈瑪斯的基地在人口密集區，以軍每次攻擊都會傷及平民。

即使以色列最堅定的盟友，也對此發出警告。美國總統拜登十一日會見猶太裔領袖時表示，他告訴以色列總理內唐亞胡說，「重要的是，不管以色列多麼生氣憤怒，也要根據戰爭規則，再強調一遍，根據戰爭規則作戰」。

哈瑪斯武裝分子七日突破以色列安全防線，直接在接近加薩走廊的以色列邊境村莊槍殺平民，婦女嬰孩也不饒過。以色列醫護人員說，他們從屯墾區貝里挖出一百多具當地居民屍體。哈瑪斯武裝分子朝諾瓦部落音樂會現場開槍，四處逃竄的觀眾一一中槍倒地。

人權觀察組織以色列和巴勒斯坦事務部主任夏奇爾說，哈瑪斯分子「集體槍殺平民，挾持人質，包括婦女兒童，無可否認，這是毫無理由且嚴重侵犯國際法的行為」。

康乃爾大學法學教授歐林說，哈瑪斯的攻擊行為，根據羅馬條例，稱得上是戰爭罪行。

同理，以色列轟炸加薩造成數千傷亡，又對當地兩百萬居民斷電、斷水、斷糧，切斷救援物資通路，他說，這形成「集體懲罰」，也是戰爭罪行。以色列準備對加薩發動地面攻擊，以軍下令加薩走廊北部逾一百萬平民限時撤離，哈瑪斯則呼籲居民留在家中。

紅十字國際委員會表示，圍困並要求居民撤離的命令「不符合國際人道法」。挪威難民理事會秘書長艾格蘭說，這不是疏散，而是把居民重新安置，「根據人道法，這稱為強迫人口轉移，這是戰爭罪」。

【編譯高詣軒／綜合報導】美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）引述加薩衛生單位十五日指出，以色列對加薩走廊的報復空襲已致至少二三二九人喪生。加薩衛生部發言人阿奇德表示，過去八天衝突，加薩死傷已超過二○一四年以巴衝突，指控以色列近日對巴勒斯坦人的暴行形同「種族清洗」。

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