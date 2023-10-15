以方軍事行動：美國不干預、中國稱超越自衛範圍

（德國之聲中文網）中國外交部長王毅周日（10月15日）應約同伊朗外長阿卜杜拉希揚通了電話。自10月7日哈馬斯對以色列發動恐襲以來，已造成以方1300多人遇難，以軍對加沙地帶的報復空襲已導致2300人喪生。為徹底摧毀哈馬斯，以色列軍方即將發動對加沙的全面進攻，包括派遣地面部隊。

北京同伊朗溝通

許多評論認為，伊朗一向支持哈馬斯，有可能也是本次襲擊的幕後操縱者或者金主。同中方通話前，伊朗外長前往黎巴嫩訪問了那裡的真主黨民兵。周六，阿卜杜拉希揚告訴中國外長，中東爆發戰爭的危險在增大，應盡快采取行動阻止對加沙平民的襲擊，緩解加沙人道局勢。伊方希望通過政治方式解決問題，願就此同中方加強溝通。

王毅表示，當務之急是推動局勢降溫。"行使自衛權應當遵守國際法和國際人道法，包括保障平民和被扣押人員安全。以暴制暴只能造成更大傷害，帶來更嚴重危機。"

王毅強調，巴以局勢發展到今天地步，根本原因是巴勒斯坦人民的建國權長期遭到擱置，生存權長期不能落實，回歸權長期遭到漠視。這種歷史不公應當盡快結束。中國將繼續站在和平公道一邊，支持巴勒斯坦人民維護自身民族權利的正義事業。

北京同沙特溝通

一天前（10月14日），王毅已同沙特外交大臣費薩爾通了電話。費薩爾表示，譴責一切襲擊平民的行為，反對以色列強行將加沙民眾遷移至地區以外。他說，如果不落實聯合國安理會相關決議，不建立獨立的巴勒斯坦國，巴勒斯坦問題就無法得到公正和持久解決。

王毅也表示反對和譴責一切傷害平民的行為，因為這違反人類基本良知，違反國際法基本准則。他說，"以色列的行為已超越自衛範圍，應認真傾聽國際社會和聯合國秘書長的呼籲，停止對加沙民眾的集體懲罰。各方都不應采取任何使事態升級的行動，而應盡快回到談判桌上來"。

北京的活動空間有限

位於巴黎的亞洲中心高級研究員卡貝斯坦（Jean-Pierre Cabestan）表示，鑑於中國在當地的經濟活動和外交表現，當下北京（在中東）比10年或20年前具有更大的影響力。

但他同時說，由於中國與以色列也保持良好關系，尤其是在科技領域，因此北京的活動空間是有限的。

沙特宣布暫停同以色列的和談

此前，由美國牽頭，以色列同沙特正在就簽署和平協定展開談判。以色列在中東已同阿聯酋和埃及等國家簽有和平協定。在此次沖突爆發後不久，沙特宣布暫停同以方的相關談判。

美國目前已向中東派去第二艘航空母艦。與此同時，華盛頓在中東展開了緊急穿梭外交，周末，國務卿布林肯用一小時會晤了沙特事實上的掌權者薩勒曼王儲，接著飛往開羅同埃及總統塞西進行了會晤。

美國：不干預以色列的軍事行動

美國總統國家安全顧問沙利文周日表示，美國沒有"就以色列的軍事行動向其提出請求或者要求"。他說，拜登政府"只是闡述我們的基本原則，這也是包括以色列在內的所有民主國家賴以生存的原則，它是我們與恐怖分子的根本區別，即我們尊重平民的生命。"

沙利文還說，美國沒有干預以色列軍事計劃，也沒有試圖向他們下達具體的指示或要求。他說，美國正在公開和或者通過私下渠道傳達這樣的信息，即"所有軍事行動都應按照戰爭法進行，平民應受到保護，平民應有真正的機會前往安全地帶，並獲得食物、水、藥品和住所"。

（綜合報道）

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