無條件力挺以色列？馮德萊恩表態遭外交官批：別進行獨自外交

歐委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在訪問以色列期間承諾歐洲將給予支持，同時宣布將努力尋求與巴勒斯坦的和平解決方案。周五（10月13日），她在特拉維夫與以色列總理內塔尼亞胡會晤時說，發生了1300多人被殺害的無法言喻的悲劇，以色列有權利甚至有責任保衛自己的人民。她還強調，恐怖組織哈瑪斯的行為 「與巴勒斯坦人民的合法願望毫無關係」。

馮德萊恩還與同行的歐洲議會議長梅索拉（Roberta Metsola）一起到訪了以色列的卡法阿扎（Kfar Aza）。一周前，哈瑪斯恐怖分子在那裡制造了嚴重的流血事件。

馮德萊恩表示：「這是自大屠殺以來對猶太人最令人發指的攻擊」。她指，哈瑪斯的暴行是恐怖主義和戰爭行為：「沒有什麼可以為哈瑪斯的所作所為開脫。現在是與以色列及其人民表示團結的時候了」。她指責極端伊斯蘭分子「只會給無辜的巴勒斯坦人帶來更多的痛苦」。馮德萊恩表示知道以色列將以自己的反應方式表明它是一個民主國家。以色列軍隊正准備在加沙發動大規模地面進攻。

這位歐委會主席警告說，不要讓哈瑪斯的行動危及「以色列與其阿拉伯鄰國之間的歷史性和解」。她說，必須密切關注那些從中東沖突中獲益的國家，比如伊朗和俄羅斯。

內塔尼亞胡也表示，哈瑪斯犯下了「自大屠殺以來最嚴重的戰爭罪行」。他說：「如果哈瑪斯得逞，他們將對我們犯下與納粹對待猶太人一樣的罪行」。他認為，國際社會如同聯合起來打擊伊斯蘭國恐怖組織一樣，也應採取行動來對付哈瑪斯。內塔尼亞胡要求實施制裁，他說，這是文明與野蠻之間的對抗。

不過，歐委會主席馮德萊恩的表態因為過於單方面和無條件地站在以色列一邊而受到嚴厲批評。外交官們指責她沒有奉行歐盟成員國商定的政策，而是進行了獨自外交，這損害了歐盟的利益。一位外交官稱，馮德萊恩本次以色列之行「在戰略意義上是一個錯誤」。

馮德萊恩的言論遭到反彈的具體原因是，她一直沒有公開呼籲以色列政府在對恐怖組織哈瑪斯的襲擊作出軍事回應時必須遵守國際人道法；批評者認為，她應當敦促以色列，在當前和未來對加沙地帶的反擊中應避免造成巴勒斯坦的平民傷亡。其他歐盟高級代表連續多天都在其公開聲明中警告要遵守國際人道法，而馮德萊恩迄今為止卻始終強調以色列的自衛權。一位外交官指責這位歐委會主席正在放任以色列政府，不顧加沙地區巴勒斯坦平民而采取行動。她這樣做實際上是在鼓勵「未來的大屠殺」。

歐洲理事會主席查爾斯·米歇爾(Charles Michel)長期以來一直指責馮德萊恩未經授權干涉歐盟的外交政策。他認為外交政策是歐洲理事會負責的事務，並不歸屬歐委會。然而，一周前哈瑪斯對以色列發動恐襲後，馮德萊恩就在自己辦公室外牆上掛上了藍白相間的大衛之星旗幟，以歐盟的名義向以色列表達團結，並試圖停止歐盟對巴勒斯坦的援助款項。

馮德萊恩表態引發的爭議也凸顯出歐盟在以巴問題上的內部分歧：沒有一個歐洲國家的政府為造成1300多名以色列人死亡的哈瑪斯恐怖襲擊辯護。但歐盟成員國普遍認為，以色列，尤其是內塔尼亞胡的右翼政府，近年來在解決中東沖突方面毫無建樹，反而加劇了沖突。而以色列的反擊不僅或造成許多巴勒斯坦平民死亡，還可能會引發伊斯蘭分子發動恐怖襲擊。外交官們批評馮德萊恩沒有敦促內塔尼亞胡保持克制，從而增加了種種風險。

（德新社，天主教通訊社等）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】

商品推薦