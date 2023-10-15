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歐盟憂難民潮 激化反移民勢力

聯合報／ 編譯廖振堯／綜合報導

歐盟理事會主席米歇爾十三日接受美聯社專訪時示警說，以巴衝突恐掀起歐洲難民潮，刺激歐洲反移民勢力並激化分歧。緊鄰加薩走廊的埃及也擔憂，加薩巴人大規模疏散將造成邊界難民潮，而埃及已無法接納更多難民。

米歇爾指出，以巴地區和歐洲連動，若該地區的難民問題加劇，那歐洲將立即因此陷入巨大困境。歐盟內部若干政治團體將藉此使歐盟更分裂。難民也是諸多歐洲國家國內最具爭議的問題之一，恐加深這些國家政局及社會的兩極化。

針對以色列對北加薩居民發出的廿四小時撤離通牒，米歇爾呼籲盡快加強與埃及等國接觸，這些國家將是加薩難民想當然耳的接收國。但米歇爾也提到，埃及國內已面臨金融及經濟挑戰。

歐盟執委會主席范德賴恩十三日訪以時，雖曾對以色列總理內唐亞胡說，歐洲與以色列同在。但歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾十四日直言，以方前述通牒根本不可行，只會引發人道危機。

但埃及表明，由於已收容數百萬名難民，不願又再接收加薩難民。自七日衝突爆發以來，埃及政府盡力透過談判使人道援助得以進入戰區救援，就是希望避免難民湧入埃及西奈半島。惟埃及官員說，以色列尚未對此回覆。以埃簽有和平條約，但開羅也與哈瑪斯保持聯繫。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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