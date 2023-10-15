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與以國建交談判 傳沙烏地喊停

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

彭博資訊和法新社十四日引述知情人士報導，隨著以色列巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯衝突延燒，沙烏地阿拉伯已暫停和以色列關係正常化的外交協商，此舉被指將重挫美國總統拜登的中東布局。拜登政府原盤算即使以巴七日開戰，仍要持續推動以沙關係正常化談判，如今傳沙方喊停，意味著華府中東外交議程恐受阻。

匿名消息人士指稱，沙方官員近日已向美方表達立場，決定暫緩推動談判，但仍表示相關外交作為是暫停、而非結束。也有匿名美國官員說，美沙保持聯繫，尚未獲沙方告知暫緩。

白宮國安會發言人柯比表示，無法證實相關報導內容，只說後續外交進展取決於以沙，「我們理解關係正常化涉及主權決定，這些國家需自行決斷」，美方不會越俎代庖。

彭博資訊報導認為，沙方前述決定凸顯此次以巴衝突已快速顛覆中東政局，並危及以色列和區域內其他國家深化連結、抗衡伊斯蘭教什葉派大國伊朗影響力的進程。美國國務卿布林肯已赴中東七國訪問，其中自然包括伊斯蘭教遜尼派大國沙烏地阿拉伯。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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