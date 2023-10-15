陸提解方：實現巴勒斯坦建國

大陸外長王毅表明，解決巴勒斯坦問題的出路在於盡快恢復真正和談，實現巴勒斯坦民族的正當權利建國。大陸已兵分兩路調停以巴衝突。大陸常駐聯合國代表張軍在聯合國安理會磋商；中東問題特使翟雋則會見阿拉伯國家駐華使節和阿拉伯國家聯盟駐華代表處負責人，商討應對方案。

張軍說，中方對以色列對加薩實施全面封鎖、命令加薩北部民眾緊急撤離帶來的後果表示嚴重關切。呼籲以色列認真傾聽國際社會和聯合國秘書長呼籲，停止對加薩民眾的集體懲罰，避免加劇人道災難。

張軍表示，中方支持就開闢加薩人道走廊展開積極討論，盡快達成可行安排。中國支持外交斡旋，保障被扣押人員人身安全和人道需求，盡早釋放平安回家。

他指出，解決以巴問題，軍事手段不是出路，以暴易暴只會陷入無止盡的惡性循環。根本出路在於盡快恢復真正的和談，堅持「兩國方案」的根本方向，實現巴勒斯坦民族的正當權利，實現巴勒斯坦和以色列兩個國家和平共處。

中共外事辦主任兼外長王毅十四日與美國國務卿布林肯通電話，王毅呼籲盡快召開「國際和會」，推動達成廣泛共識，他強調「大國在處理國際地區熱點問題時，應堅持客觀公正，保持冷靜克制，帶頭遵守國際法」。

大陸外交部官網消息，王毅十四日「應約」與布林肯通話。王毅表示，巴以衝突面臨失控風險。大陸反對一切傷害平民行為，譴責一切違反國際法的做法。大陸方面認為，維護自身安全不能以傷害無辜平民為代價。「軍事手段沒有出路，以暴易暴只會造成惡性循環」。

王毅指出，「沒有阿拉伯和以色列兩個民族的和解，就沒有中東和平。中方呼籲盡快召開國際和會，推動達成廣泛共識」。他強調，解決巴勒斯坦問題的根本出路在落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國，實現巴以和平共處。盡快停火降溫，避免加劇人道主義災難。

布林肯表示，美方支持以「兩國方案」解決以巴問題，願與大陸加強溝通協調。

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