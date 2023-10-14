歐洲反猶情緒升溫…法國高度戒備 中東多國出現反以色列集會

本周五（10月13日），中東多個國家數以萬計民眾走上街頭，抗議以色列和美國。在伊朗首都德黑蘭，示威者揮舞著伊朗、巴勒斯坦和真主黨的旗幟。許多人拿著「打倒美國」和「打倒以色列」的橫幅。

在約旦和伊拉克也有數千人參加聲援巴勒斯坦人的集會，其間有人大聲謾罵。在伊拉克首都巴格達市中心的解放廣場，示威者踐踏一面插在地上的以色列國旗。許多參與者高呼「反對佔領！反對美國」等口號。這場抗議活動是由伊拉克什葉派激進領導人薩德爾（Muktada al-Sadr）所發起。儘管這位頗具影響力的神職人員屬於反對派，但伊拉克政府明確對抗議活動表示歡迎。

巴基斯坦全國各地，數以萬計的穆斯林信徒在周五的祈禱後聚集聲援巴勒斯坦人。在穆斯林佔多數的孟加拉國也有上萬人走上街頭，參加者揮舞著巴勒斯坦旗幟，高呼口號「停止壓迫巴勒斯坦人」和「我們要一個獨立的巴勒斯坦」。他們還呼籲全球穆斯林挺身而出支持巴勒斯坦人。

建國以來最嚴重流血衝突

激進伊斯蘭組織哈瑪斯被美國、歐盟、德國、以色列和其他國家列為恐怖組織。上周六，哈瑪斯在以色列邊境地區發動恐怖襲擊，造成以色列建國以來最嚴重的流血事件。以色列方面有1300多人喪生，約150名以色列和外國人被恐怖分子扣為人質。據加薩地帶衛生當局稱，以色列在加薩地帶對哈瑪斯發動的反擊空襲，造成包括平民在內逾1700人死亡。

穆斯林世界部分地區以及西方國家許多親巴勒斯坦的示威者對哈瑪斯的恐襲表示慶祝。伊朗領導層稱之為一次「成功」，但同時否認直接參與襲擊。伊朗長期以來為哈瑪斯提供軍事和財政支援，該國還被認為是黎巴嫩真主黨最重要的支持者。最近幾日，黎巴嫩真主黨與以色列軍隊發生零星的小規模衝突。

真主黨：「時機成熟時我們將採取行動」

黎巴嫩真主黨被美國、德國和多個什葉派阿拉伯國家列為恐怖組織；歐盟僅將其武裝派別列為恐怖組織。其二號人物誇西姆（Naim Ghassem）對哈瑪斯表示支持。誇西姆在黎巴嫩首都貝魯特對支持者說：「時機成熟時，我們將會採取行動。」以色列觀察家擔憂，在軍事上遠勝於哈瑪斯的真主黨可能會從北部對以色列發動大規模襲擊。

德國的風險狀況加劇

與此同時，一些歐洲國家的安全部門認為，反猶集會和暴力事件的危險正在上升。根據一份內部報告，德國聯邦刑事警察局（BKA）預計德國將出現一波針對「猶太機構和祈禱場所」的抗議浪潮。

地方報紙《科隆城市報》（Kölner Stadt-Anzeiger）引述該份內部報告指出，不排除在德國境內可能發生「針對以色列目標的暴力行為」。但聯邦刑事警察局稱，目前沒有關於襲擊計劃的具體跡象。聯邦內政部發言人表示，「風險情況有所增加」。

在英國，多所猶太學校因安全原因不得不暫時關閉。倫敦警察廳稱，自以色列遭到恐怖襲擊以來，倫敦的反猶事件數量急劇上升。「局勢高度緊張。我們不會容忍仇恨犯罪，也不會容忍美化恐怖主義。」

法國高度戒備

法國是歐洲最大猶太社區，估計約有50萬猶太人。與此同時，在人口近7000萬的法國生活著500多萬穆斯林。儘管當局普遍禁止支持巴勒斯坦的示威活動，仍有數千人在巴黎街頭舉行聲援集會，遭到警察用催淚瓦斯驅散。在法國雷恩、圖盧茲、裡爾也有小規模示威。至少10人被警方拘留。法國總統馬克宏在電視講話中警告稱，法國絕不能「屈服於任何形式的仇恨」。

本周五，法國北部阿拉斯一所中學發生暴力襲擊案，當地居住著大量猶太人和穆斯林。在這起襲擊事件中，一名法國教師被刺身亡，還有三名該校人員受傷，其中一名保安傷勢嚴重。警方逮捕了襲擊嫌疑人、車臣籍男子莫古奇科夫（Mohammed Moguchkov），他在襲擊該名教師時曾高喊「真主至大」。

法國當局認為這起襲擊案可能與中東地區的暴力衝突有關，馬克宏譴責這一事件為「野蠻的伊斯蘭恐怖主義」。

法國周六宣布進入最高級別戒備狀態。總統府辦公室周六表示，馬克宏下令在周一晚間之前完成部署7000名士兵，加強全國安全。

(德新社、法新社、路透社)

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