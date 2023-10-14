以軍壓境揚言開戰 要求百萬居民撤離

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯七日突襲以色列，引發以色列持續轟炸與砲擊加薩走廊報復。以軍十三日一早下最後通牒，要求北加薩約一一○萬居民在廿四小時內撤往南加薩。以色列國防部長加蘭特十二日也揚言，對哈瑪斯的開戰時刻已到。

法新社報導，這次是以色列自一九七三年以來，最大規模的動員，恐啟動從地面入侵加薩的行動。白宮國安會發言人柯比十二日則指稱，美國無意派地面部隊進入以色列。

巴國自治政府 籲停止侵略

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯十二日呼籲，立即停止對巴人的全面侵略。這是自七日以來，阿巴斯首次對此公開發言。哈瑪斯則反指以軍前述通牒是虛假宣傳，呼籲民眾堅定待在家中。

聯合國表示，不可能在這麼短時間內遷移如此龐大人口，呼籲以方撤銷通牒。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署十三日形容，加薩正淪為瀕臨崩潰的地獄入口，該通牒恐將加薩人民推入深淵，尤其目前加薩的人道危機程度已令人毛骨悚然。聯合國人道事務廳十二日緊急呼籲募款兩億九四○○萬美元（約台幣九十五億元），為巴人提供人道救援。

以巴雙方統計 3100人喪生

紅十字國際委員會十二日表明，加薩地區醫院發電機所需燃料很快耗盡。該會援助的物資和醫療用品庫存，由於加薩無法安全通行而受困。藍德敦促以色列和埃及為世界糧食計畫署建立安全走廊，讓物資能送入加薩，並確保聯合國工作人員能安全作業。

根據以軍和加薩的巴勒斯坦衛生部統計，截至十三日為止，以色列已逾一三○○人死亡、逾三四○○人受傷；巴勒斯坦則已逾一八○○人喪生、逾七千人負傷。

美德法加等國 開始撤僑

白宮十二日證實，至少已有廿七名美國人在以巴衝突中罹難，十三日起將從以色列撤僑。奧地利、德國、法國、加拿大等國也已開始撤僑。

巴勒斯坦自治政府領袖阿巴斯十三日在約旦向美國國務卿布林肯直言，強制加薩巴人遷徙，恐使一九四八年導致逾七十五萬巴勒斯坦人流離失所的「災難日」重演，而現今加薩人民大多是當年難民後代。阿巴斯呼籲立即讓救援物資進入加薩。美國防長奧斯丁十三日在以色列會晤總理內唐亞胡，表示已準備好為以色列供應更多軍事協助，華府將迅速支援彈藥、防空及其他設備。

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