聽新聞
test
0:00 / 0:00

以軍壓境揚言開戰 要求百萬居民撤離

聯合報／ 編譯陳曉慈／綜合報導
以軍揚言開戰時刻已到。圖為十三日大批以軍坦克和其他軍車，在以色列和加薩邊界就位。（路透）
以軍揚言開戰時刻已到。圖為十三日大批以軍坦克和其他軍車，在以色列和加薩邊界就位。（路透）

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯七日突襲以色列，引發以色列持續轟炸與砲擊加薩走廊報復。以軍十三日一早下最後通牒，要求北加薩約一一○萬居民在廿四小時內撤往南加薩。以色列國防部長加蘭特十二日也揚言，對哈瑪斯的開戰時刻已到。

法新社報導，這次是以色列自一九七三年以來，最大規模的動員，恐啟動從地面入侵加薩的行動。白宮國安會發言人柯比十二日則指稱，美國無意派地面部隊進入以色列。

巴國自治政府 籲停止侵略

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯十二日呼籲，立即停止對巴人的全面侵略。這是自七日以來，阿巴斯首次對此公開發言。哈瑪斯則反指以軍前述通牒是虛假宣傳，呼籲民眾堅定待在家中。

聯合國表示，不可能在這麼短時間內遷移如此龐大人口，呼籲以方撤銷通牒。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署十三日形容，加薩正淪為瀕臨崩潰的地獄入口，該通牒恐將加薩人民推入深淵，尤其目前加薩的人道危機程度已令人毛骨悚然。聯合國人道事務廳十二日緊急呼籲募款兩億九四○○萬美元（約台幣九十五億元），為巴人提供人道救援。

以巴雙方統計 3100人喪生

紅十字國際委員會十二日表明，加薩地區醫院發電機所需燃料很快耗盡。該會援助的物資和醫療用品庫存，由於加薩無法安全通行而受困。藍德敦促以色列和埃及為世界糧食計畫署建立安全走廊，讓物資能送入加薩，並確保聯合國工作人員能安全作業。

根據以軍和加薩的巴勒斯坦衛生部統計，截至十三日為止，以色列已逾一三○○人死亡、逾三四○○人受傷；巴勒斯坦則已逾一八○○人喪生、逾七千人負傷。

美德法加等國 開始撤僑

白宮十二日證實，至少已有廿七名美國人在以巴衝突中罹難，十三日起將從以色列撤僑。奧地利、德國、法國、加拿大等國也已開始撤僑。

巴勒斯坦自治政府領袖阿巴斯十三日在約旦向美國國務卿布林肯直言，強制加薩巴人遷徙，恐使一九四八年導致逾七十五萬巴勒斯坦人流離失所的「災難日」重演，而現今加薩人民大多是當年難民後代。阿巴斯呼籲立即讓救援物資進入加薩。美國防長奧斯丁十三日在以色列會晤總理內唐亞胡，表示已準備好為以色列供應更多軍事協助，華府將迅速支援彈藥、防空及其他設備。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

延伸閱讀

宣傳鋪天蓋地 對中東戰火一語不發 泰勒絲讓粉絲失望？

宣傳鋪天蓋地 對中東戰火一語不發 泰勒絲讓粉絲失望？

鮮血染紅嬰兒床、孩童遭爆頭慘死 以國控哈瑪斯暴行：比ISIS殘忍

圖輯／突襲以色列準備已久？哈瑪斯曝光的「Strong Pillar」演習行動

相關新聞

以軍壓境揚言開戰 要求百萬居民撤離

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯七日突襲以色列，引發以色列持續轟炸與砲擊加薩走廊報復。以軍十三日一早下最後通牒，要求北加薩約一一○...

加薩飲食快耗盡 哈瑪斯下令堅守

聯合國世界糧食計畫署（ＷＦＰ）十二日示警，自七日哈瑪斯襲擊以色列以來，加薩走廊重要物資供給已嚴重不足。加薩現況十分嚴峻，...

「叫哈瑪斯從地球上消失」 以軍每30秒就開砲一次

法新社十二日報導，哈瑪斯突襲以色列招致強力報復，以軍砲兵每卅秒就砲擊哈瑪斯根據地加薩走廊部分目標。

聯合國促放人質 保障民生所需

以巴又爆衝突，人道問題隨之浮現。紐約時報十二日報導，疾呼各方必須恪守國際法，保護平民。針對自七日以來的以巴衝突，以色列政...

美中台博弈／從地緣政治因素 看以巴大戰悲劇

哈瑪斯與以色列在加薩走廊的戰爭，乍看起來是民族仇恨、種族衝突，幕後卻有地緣政治因素，尤其是中國大陸與美國的權力爭奪。

以色列下令加沙北部居民撤離 他們逃向哪裡？

（德國之聲中文網）以色列軍方周五凌晨呼籲巴勒斯坦人24小時內離開加沙北部："以色列軍隊號召所有位於加沙的公民，為保護自身的安全，轉移到南部去"。人們廣泛猜測，為清除哈馬斯恐怖組織，以色列正在為地面攻擊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。