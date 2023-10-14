聯合國促放人質 保障民生所需

以巴又爆衝突，人道問題隨之浮現。紐約時報十二日報導，疾呼各方必須恪守國際法，保護平民。針對自七日以來的以巴衝突，以色列政府指稱，哈瑪斯民兵已將至少一五○人擄至加薩走廊。

戰爭法的起源可回溯至數世紀前，美國耶魯大學教授海瑟威說，如今除了自衛，基本上禁止各國兵戎相向，而且衝突各方仍應遵守規範戰爭行為的人道法，亦即戰時法。其核心原則是不能基於軍事目的攻擊平民，或基於軍事意圖過度傷害平民。無論對手是否先違反人道規範。

聯合國人權事務高級專員圖克十日聲明，國際法禁止挾持人質，呼籲立刻無條件放人。圖克亦關切以色列全面圍困加薩之舉，包括斷電、斷糧、斷水及燃料，並強調國際人道法禁止剝奪平民生存基本所需，以及危及人命的圍困措施。

中國大陸中央外辦主任、外長王毅十二日在與巴西總統首席特別顧問阿摩林通電話時表示，中方呼籲盡快召開更權威、更有影響力的國際和會，推動國際社會以兩國方案為基礎，達成更廣泛共識，並為此制定時間表和路線圖。王、阿兩人也就以巴衝突交換意見。

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