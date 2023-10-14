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「叫哈瑪斯從地球上消失」 以軍每30秒就開砲一次

聯合報／ 國際中心／綜合報導

法新社十二日報導，哈瑪斯突襲以色列招致強力報復，以軍砲兵每卅秒就砲擊哈瑪斯根據地加薩走廊部分目標。

此外，以色列國防軍十三日在社交媒體貼文表示，以國特種部隊「第十三突擊隊」（Flotilla 13）成員七日被派往加薩附近安全圍欄地區，參加「蘇法檢哨站」（Sufa military post）收復行動。他們在行動中救了二百五十名人質、擊斃超過六十名巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯成員，還逮捕二十六名哈瑪斯份子，其中包括哈瑪斯南部海軍師副司令穆罕默德．阿布．阿里。

其他裝甲車，並召集卅多萬名後備軍人。以軍十二日聲明，自七日起，以軍已對加薩投下約六千枚炸彈。

以軍在加薩邊境沿線部署一五○公厘口徑火砲，陣地彼此間隔僅幾公尺，靠近以色列南部的奈蒂沃特和史德洛特，而這兩座城鎮上周末遭哈瑪斯民兵襲擊。以軍每次砲火齊發，地面均為之震動，砲聲震耳欲聾。奈蒂沃特及史德洛特位於加薩附近的前線地區，常淪為從加薩發射的火箭攻擊目標。

廿四歲以色列後備軍人湯姆受訪時說，「我們會叫他們（哈瑪斯）從地球上消失」。

除了以軍持續空襲加薩，哈瑪斯民兵十三日又向以色列境內發射數百枚火箭，光在以南的阿什克隆，哈瑪斯軍事部門卡薩姆旅就聲稱發射一五○枚火箭。路透十三日報導，以軍徹夜攻擊北加薩達七五○個軍事目標，包括哈瑪斯的隧道、軍事基地與武器庫等。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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