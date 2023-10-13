以色列下令加沙北部居民撤離 他們逃向哪裡？

（德國之聲中文網）以色列軍方周五凌晨呼籲巴勒斯坦人24小時內離開加沙北部："以色列軍隊號召所有位於加沙的公民，為保護自身的安全，轉移到南部去"。人們廣泛猜測，為清除哈馬斯恐怖組織，以色列正在為地面攻擊加沙做大規模准備。

軍方的理由是，恐怖組織哈馬斯正在進行以以色列國家為敵的戰爭，加沙是軍事行動的戰場。"直到宣布允許返回加沙時才能返回。"以色列認為，哈馬斯恐怖分子藏在加沙房屋下的暗道裡，而上面的樓房裡則居住著普通平民。

哈馬斯則稱以色列要求平民離開北部的呼籲為"宣傳"，"不要上當"，不要離開住宅。據德國電視一台的消息，當地有哈馬斯恐怖分子阻攔人們撤離，他們還呼籲已經撤離的人回到加沙北部。目前，眾多加沙北部的平民已在逃向南部的路上。據BBC報道，加沙主要公路上，看到數百輛汽車、摩托車以及馬車、牛車、驢車、駱駝等等。

逃向哪裡？

位於約旦的挪威難民救助署告訴德國之聲，"我們的員工昨夜聽到（24小時撤離加沙北部的）消息時，全都震驚了，通知不僅威脅我們的工作人員、一半的加沙居民，而且更影響這一沖突的未來走向。"他說，該組織的50名巴勒斯坦工作人員必須離開家鄉，但每個都重復一句話"我們不知道去哪裡"。

正在中國訪問的歐盟外交與安全高級代表博雷利表示，"應該在軍事行動前警告平民，但100多萬人在24小時內轉移，實在不可能"。

阿拉伯聯盟主席在寫給聯合國的一封信函中，稱將巴勒斯坦人驅趕出加沙北部是"強行遷徙"，構成"犯罪"。這封信譴責以色列在實施"殘忍的報復行為，懲罰加沙無辜平民"。

加沙已成地獄

此前，聯合國秘書長古特雷斯的發言人明確要求以色列軍方收回命令，並強調，讓110萬平民一天內轉移，使本已糟糕的情形成為更大的災難，將導致"毀滅性的人道後果"。根據聯合國的數字，此次加沙被空襲以來，已有超過42萬人流浪街頭。

聯合國援助巴勒斯坦機構（(UNRWA）已將指揮行動中心轉移到加沙南部。他們呼籲以色列政府保護這一機構裡的所有平民。

該組織臨時總干事拉薩裡尼（Philippe Lazzarini）在一份聲明中說，加沙的人道狀況已成"地獄"。哈馬斯上周末襲擊以色列後，加沙遭到封鎖，水、食品和燃料供應全被切斷。他呼籲"所有有影響力的各方行動起來，結束這場悲劇，立即、無條件地向平民提供人道救援和保護"。

世界衛生組織警告稱，將重病、重傷人員轉移出北部絕不可以，他們將必死無疑，"這等於是死刑判決"。

以色列軍方下達的遷徙令也涉及聯合國的工作人員，聯合國在加沙運營學校、健康設施以及醫院。

針對聯合國出現災難性人道後果的警告，以色列駐聯合國大使埃爾旦(Gilad Erdan)稱為"可恥"，他說，聯合國更應該集中譴責哈馬斯以及支持以色列自衛的權利。

已有13名人質死亡

為打擊哈馬斯，以色列軍隊繼續轟炸加沙一些曾被恐怖分子居住過的樓房，以色列軍方發言人稱，周五被炸毀的5座樓房是"凶手"的陣地，與此同時，他說，哈馬斯已失去對大部分加沙地帶的控制。

周五當天，美國和歐盟認定的恐怖組織哈馬斯對以色列的導彈襲擊仍未停止。他們稱以色列的空襲導致13名人質死亡，包括外國公民。上周六，哈馬斯突襲以色列後綁架了100至150名人質，並把他們帶到了加沙。

截止到目前，以色列一方的死亡人數上升到1300人，其中大部分是平民，3000多人受傷。以色列空襲加沙造成巴勒斯坦死亡人數已升至1500以上，6600人受傷。

據德國電視一台援引人權觀察的報道，以色列在加沙和黎巴嫩南部的空襲中均使用了白磷彈，此舉有確認的視頻為證。人權觀察表示，在加沙人口稠密的地區使用此類武器是違反人道主義國際法的。

（綜合報道）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。 任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】

商品推薦