美中台博弈／從地緣政治因素 看以巴大戰悲劇

哈瑪斯與以色列在加薩走廊的戰爭，乍看起來是民族仇恨、種族衝突，幕後卻有地緣政治因素，尤其是中國大陸與美國的權力爭奪。

伊朗拉攏中國 想打破美國封鎖

中國之前試圖介入中東衝突，中東問題特使翟雋過去一年裡曾與以色列、控制約旦河西岸的巴勒斯坦自治政府、阿拉伯聯盟和歐洲聯盟接觸，商討兩國方案和聯合國承認巴勒斯坦事宜，尤其以三月促成利雅德和德黑蘭恢復邦交，最為大陸官方與媒體所稱道，認為是北京全球影響力增大的證據。

中東向來被認為是美國後院，美國一度認為成本效應不符，曾想將資源與注意力轉移到亞洲與東歐，甚至想裁撤中央司令部，但就是因為北京的積極，讓美國警醒，擔心中國勢力將進入過去美國視為禁臠的中東。伊沙兩大區域強權都有走出過去舊秩序的意願，伊朗想打破美國封鎖，積極拉攏中國，加入上合組織，而利雅德則要做全球南方的新領袖，不甘被困在中東的舊格局。

美打造新秩序 反成衝突導火線

伊沙皆知，要打破當前局面，必須先解決彼此的僵持，以及兩國遍布在中東各地的代理人戰爭。中東情勢繫於微妙平衡，美國想防範中國，企圖打造中東新秩序，但恰巧牽一髮動全身，新秩序反倒變成中東衝突導火線。

拜登當過歐巴馬副總統，他親眼看過歐巴馬「兩國和平方略」的提出及失敗，非到萬不得已，不會輕易去捅中東馬蜂窩，但華府受到來自北京的壓力已迫在眉睫，所以他在任期過半後，才提出自己的中東和平方案；新秩序中的主軸是，沙以建交，而美國對沙方提供安全保障，利雅德原要求獲美國提供的北約式安全保障，但未獲同意，只能像以色列、日本成為美國的非北約主要盟友。

這個新秩序有兩個額外好處，一是做為美國盟友，利雅德須協助美國經濟，沙方祕密承諾明年年初以增產原油方式表達對美善意，這將壓抑油價和通貨膨脹，有利拜登明年底競選連任。其二是抵消中國影響力。在美沙協議中，拜登政府要求沙方保證在經濟和軍事上與中國保持距離，例如不得容許中國駐軍，限制使用華為技術，不得使用人民幣交易石油等等。

以沙關係緩和 哈瑪斯怕被忽視

但大家都有意忽略中東問題真正關鍵：巴勒斯坦。巴勒斯坦問題在中東是個尷尬存在，利雅德表面堅持巴人建國立場，但私下覺得可以擱置，而換取以方對約旦河西岸與加薩採較為緩和措施，改善巴人生活。但巴勒斯坦問題並未因為時間久了就穩定下來，也不會由於忽視它，它就不存在，而且在西岸與加薩情況日益惡化，以及內唐亞胡右翼政府壓迫下，猶太屯墾區漸趨擴大，一旦沙以關係正常化，失去來自利雅德的主要財政後盾與政治支持，巴勒斯坦建國將淪泡影。

這就是哈瑪斯要發動突襲猛攻的最重要原因，哈瑪斯領袖哈尼雅在攻擊後說，「你們（阿拉伯國家）與以色列簽的所有關係正常化協議，都沒辦法中止這場衝突」，大家如今都認識到，只要巴人被排除在中東新秩序外，整個中東就不可能有安全可言。

其實哈瑪斯又何嘗不知這次攻擊是以卵擊石。以色列動員卅六萬後備軍人，先轟炸空襲，再後地面清剿，但這正是哈瑪斯所期待。只要以色列對哈瑪斯愈殘忍報復，被封閉的加薩愈窮困，愈像南非式的種族隔離，所得到阿拉伯國家的支持就愈多。長遠來看，這有利巴勒斯坦建國。

各界雖呼籲要儘快停止流血衝突，制止人道悲劇，當然以色列有權利報復哈瑪斯幹下的殘酷罪行，但這將引發巴人與阿拉伯國家更多仇恨。現在緊張升高中，以軍戰車正在加薩邊界集結，伊朗總統萊希已呼籲阿拉伯國家合作抗以，還抨擊近期與以色列關係正常化，或正討論和以建交的阿拉伯國家，美國海軍最新航母福特號打擊群已駛往東地中海，以警戒伊朗直接介入。

中國說多做少 沒能力締造和平

中國則說多、做少，從北京對這場衝突的反應，再次證實中國還沒能力扮演和平締造者角色，連其外交部關於衝突的聲明稿，語意仍含糊不清，完全符合中國不干涉全球衝突的政策，這會讓那些仰望北京領導的國家失望，畢竟北京目前在中東還是玩不過美國，這也需打一場仗才看得出來。

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