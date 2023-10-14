加薩飲食快耗盡 哈瑪斯下令堅守

聯合國世界糧食計畫署（ＷＦＰ）十二日示警，自七日哈瑪斯襲擊以色列以來，加薩走廊重要物資供給已嚴重不足。加薩現況十分嚴峻，食物和飲水供應有限，很快就要耗盡。該署已在現場處理，正提供食物予在學校和該地區其他地方尋求庇護的數千人，但很快就會發完。

以軍九日宣布全面包圍加薩，不准食物飲水及燃料進入，並關閉全部進出口岸。

加薩走廊 人民走不了 製表／茅毅、陳曉慈 以巴衝突十三日邁入第七天，以軍同日呼籲加薩走廊北部約一一○萬平民在廿四小時內往南遷移。但北加薩人口稠密，要在如此短時間內安全遷移龐大人口，幾乎是不可能任務，而且當地資訊匱乏，許多巴勒斯坦人感到困惑又恐慌不已，既六神無主也不知該如何因應。

哈瑪斯難民事務部門要求北加薩居民堅守家中，堅定迎擊以軍心理戰。當地人民目前大多待在家中。鑑於當地網路、電話都不通，多數人甚至不知道以軍已下令撤離。

半島電視台報導，截至十三日稍早，人民都還認為近日衝突只是心理戰，不願相信戰爭已開打。在遭封鎖十六年的北加薩，人民對大規模疏散毫無準備，當地也沒足夠的交通工具，驢子及汽車都不足，車輛更已七天沒燃料可用。街上除了救護車，不見其他車輛。

當前情勢不禁使巴人想起對他們而言，一九四八年以色列建國造成逾七十五萬巴人流離失所的「災難日」。

位於加薩市的聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（ＵＮＲＷＡ）人員說，現場亂成一團，沒人知道該怎麼辦，只能將身邊細軟全收進行李。四周瀰漫恐慌氣氛，不時可聽見有人尖叫。

也在該市的巴勒斯坦紅新月會人員也提到，如今已沒人管理食物、電力或燃料，大家只擔心能否活下去，尤其根本不可能能安全撤離一一○萬人。部分醫院傷患雖無法移動，許多醫護人員仍不離不棄。

ＷＦＰ緊急事務副主任藍德指出，隨著時間分秒流逝，在如此環境中尋求庇護和努力求生的巴人，處境只會愈來愈糟。他並敦促以色列和埃及為ＷＦＰ建立安全走廊，讓物資能夠送入加薩，並確保聯合國工作人員能安全作業。

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