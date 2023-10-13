以色列24小時內將發動地面戰！美國務院宣布：包機撤離美國人

加薩走廊陷入戰火，以色列為報復巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）突襲，全面轟炸並封鎖加薩資源作為回擊。在這全球屏息關注的時刻，歐美國家和國際主流媒體口徑相似，嚴厲譴責哈瑪斯殺害平民婦孺的恐怖行徑，並高聲宣布「與以色列站在一起」。反之，儘管阿拉伯國家與中東地區也出聲聲援加薩，幾個重要國家的反應卻各有耐人尋味之處，他們如何看待這塊「以阿世仇」起源地的最新悲劇？

2023-10-13 12:20