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以色列24小時內將發動地面戰！美國務院宣布：包機撤離美國人

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
以色列軍方已告知，加薩約110萬巴勒斯坦人應在未來24小時內向南邊移動，準備展開地面攻擊。法新社
以色列軍方已告知，加薩約110萬巴勒斯坦人應在未來24小時內向南邊移動，準備展開地面攻擊。法新社

聯合國稍早表示，以色列軍方已告知，加薩約110萬巴勒斯坦人應在未來24小時內向南邊移動，準備展開地面攻擊。美國國務院12日宣布，正開始安排撤離班機，將包機幫助美國人離開以色列。

CBS報導，以色列目前正在對加薩進行空襲，準備進行地面入侵，以回應哈瑪斯上周末對以色列平民的殘暴攻擊。

截至12日晚間，以色列軍方表示，哈瑪斯襲擊造成1300多人死亡，其中包括至少27名美國人，並造成約3200人受傷。美國國家安全委員會戰略溝通協調官柯比表示，尚有14名美國公民下落不明。

加薩衛生部指出，以色列的報復性攻擊導致加薩至少1537人死亡，其中包括447名兒童，另有6600多人受傷。

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