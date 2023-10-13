聽新聞
test
0:00 / 0:00

加薩遭鎖城 醫院恐成「沒電太平間」

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導
在以色列空襲中受傷的巴勒斯坦孩童，十一日在加薩市一間醫院接受治療。（美聯社）
在以色列空襲中受傷的巴勒斯坦孩童，十一日在加薩市一間醫院接受治療。（美聯社）

以巴衝突進入第六天，以色列全面封鎖加上密集轟炸讓加薩地區陷入人道災難。以色列十二日表示，在以色列人質獲釋前，加薩會持續斷水、斷電、斷糧和斷燃料。紅十字會請求允許燃料車進入加薩，以免當地不堪重負的醫院發電燃料用盡後，變成「沒電的太平間」。

英國廣播公司報導，以國能源部長卡茲在社交媒體Ｘ發文表示，在「被劫持者」獲釋前，「不會有一個電源開關被打開，也不會有一個水源開關被打開，更不會有一輛燃料車開進加薩」。

以國除了圍困加薩，也實施以巴衝突七十五年來最猛烈轟炸。加薩當局表示，超過一千四百人死亡、逾六千人受傷。聯合國說，過去四天至少卅四萬加薩人無家可歸。加薩通往以色列和埃及的主要關卡都已關閉，海上有以軍把守，民眾根本無路可逃。

加薩唯一的發電廠已耗盡燃料停止供電，醫院緊急發電機燃料也將耗盡。紅十字會區域主任卡博尼十二日表示：「我懇求雙方減少對平民造成的痛苦。隨著加薩斷電、醫院斷電，放在保溫箱內的新生兒、需要氧氣機治療的長者都很危險，無法洗腎，Ｘ光機也停用。沒有電，醫院就會變成太平間。」加薩的醫院大排長龍，傷者擠滿急診室，基本醫療設備即將耗盡。一些傷勢嚴重的孩子躺在醫院病床上哭泣，等待治療。由於燃料短缺，醫生必須就為誰進行手術做出艱難決定，在許多情況下，只能進行搶救生命的急救。

缺乏燃料和設備也影響當地救援行動。在加薩的阿爾沙蒂難民營，居民徒手挖掘廢墟尋找空襲倖存者和遺體。

美國國務卿布林肯十二日抵達以色列，表達美國支持，稱將提供更多軍火充實以國防衛。不過布林肯說，以色列有權自衛，但如何進行至關重要，必須盡可能避免傷及平民。美國總統拜登十一日也呼籲以色列在憤怒之下仍應保持克制。

土耳其總統厄多安正和哈瑪斯協商釋放以色列人質，厄多安也譴責以國封鎖和轟炸加薩形同「大屠殺」。伊朗總統萊希呼籲伊斯蘭和阿拉伯國家合作，共同對抗以色列。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

延伸閱讀

以國空襲釀逾千死！埃及討論援助加薩 但不設安全走廊供難民出逃

拜登證實14美國人遇害 轟哈瑪斯「純粹的邪惡行為」

美以協商設人道走廊「讓美國人及巴人離開加薩」 傳遭埃及拒絕

影／被國務卿耽誤的樂手！布林肯自彈自唱獲好評 影片突破8百萬觀看

相關新聞

加薩遭鎖城 醫院恐成「沒電太平間」

以巴衝突進入第六天，以色列全面封鎖加上密集轟炸讓加薩地區陷入人道災難。以色列十二日表示，在以色列人質獲釋前，加薩會持續斷...

以巴衝突擴大！以色列突空襲敘利亞兩座機場 背後原因曝光

天空新聞台引述敘利亞國家電視台消息報導，以色列軍方12日空襲敘利亞的大馬士革與阿勒坡等兩座主要機場。

已徵召36萬預備軍人！以色列準備進軍加薩地面行動 等待領導人做決定

以巴衝突進入第6天，以色列國防軍發言人赫克特中校告訴記者，以軍正在為可能的加薩走廊地面行動做準備，但是政治領導人還沒有決...

土耳其總統和哈瑪斯談放人 批以色列轟炸加薩是「大屠殺」

官方消息來源11日告訴法新社，土耳其總統厄多安正和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯協商釋放以色列人質。另外，半島電視台報導，厄多安...

本有機會逃開襲擊...女護理師拒丟下年邁病患離開 慘遭哈瑪斯殺害

以巴衝突已造成至少2名菲律賓公民喪生。一名菲籍護理師拒絕丟下年邁病患離開，最終慘遭哈瑪斯殺害；另一名菲籍遇害者原本即將成...

影／終於自以色列返台 旅客憂台灣下一代「沒警覺」：不知戰爭可怕

巴勒斯坦伊斯蘭教團體「哈瑪斯」7日發動近幾年來對以色列的最大規模攻擊，衝突發生至今已進入第六天，死傷超過一萬人，至少33...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。