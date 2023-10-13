策劃襲擊以色列 哈馬斯指揮官何許人也？

以色列形容上周極端伊斯蘭組織哈馬斯發動的恐怖襲擊是以色列人的「911」事件。這場襲擊的幕後首腦穆罕默德·德伊夫（Mohammed Deif）則稱之為「阿克薩洪水行動」（Al Aqsa Flood）。

德伊夫是以色列七次暗殺事件幸存者，最近的一次發生於2021年。他鮮少發言，也從未公開露面。所以當哈馬斯電視頻道宣布他將在周六發表談話時，巴勒斯坦人已料到將有大事發生。

德伊夫在錄音中表示：「今天，阿克薩的憤怒、我們人民和國家的憤怒即將爆發。我們的聖戰士，今天是你們讓這個罪犯明白他的時代已經結束的日子。」

迄今的德伊夫照片只有三張：一張是他20多歲時拍攝，一張戴著面具，還有一張是他的影子，錄音播放時使用的正是這張照片。

德伊夫的下落不明，但他很可能在加沙地下宛如迷宮的地道中。一名以色列安全人士說，德伊夫直接參與了襲擊的策劃和行動。

巴勒斯坦消息人士稱，以色列空襲加沙的一處房屋屬於德伊夫的父親。其兄弟和另外兩名家庭成員喪生。

兩個智囊，一名首腦

接近哈馬斯的消息人士指出，准備襲擊的決定是由指揮哈馬斯卡薩姆旅的德伊夫和加沙哈馬斯領導人葉海亞·辛瓦爾（Yehya Sinwar）共同做出，但很明顯其中一人是首腦。

「有兩個智囊，但只有一名首腦。」他補充道，有關此次行動的信息只有少數哈馬斯領導人知道。

一位熟悉內情的消息人士表示，以色列的死敵伊朗是哈馬斯的重要資金、訓練和武器來源，但伊朗只約略知道哈馬斯正策劃一次重大行動，並不知曉具體時間和細節。

伊朗最高權力結構領袖哈梅內伊周二表示，德黑蘭並未參與針對以色列的襲擊。華盛頓則稱，雖然德黑蘭是同謀，但沒有情報或證據表明伊朗直接參與了襲擊。

德伊夫構思的計劃涉及長期的騙局。以色列被誘導認為哈馬斯是伊朗盟友，對發動沖突不感興趣，只專注於加沙的經濟發展。

哈馬斯運動是加沙的統治力量，被以色列及德國、歐盟和美國等國認定為恐怖組織。

一位與哈馬斯關系密切的消息人士說，在以色列開始向加沙工人提供經濟獎勵的同時，該組織的戰鬥人員卻在接受訓練和演習，而且往往是在以色列軍方眾目睽睽之下。

哈馬斯對外關系負責人巴拉卡 （Ali Baraka）表示：「我們為這場戰役籌備了兩年。」

在錄音中，德伊夫以平靜的口吻表示，哈馬斯多次警告以色列，停止針對巴勒斯坦人的罪行，釋放他聲稱遭到虐待和酷刑的囚犯，並停止征用巴勒斯坦人的土地。

德伊夫稱，哈馬斯曾敦促國際社會結束 「佔領罪行」，但以色列卻持續挑釁。他還說，哈馬斯過去曾要求以色列達成釋放巴勒斯坦囚犯的人道主義協議，但遭到拒絕。

藏在陰影裡的人

德伊夫1965年出生於阿拉伯-以色列戰爭後建立的汗尤尼斯難民營（Khan Yunis Refugee Camp），原名穆罕默德·馬斯裡（Mohammed Masri）。在1987年開始的第一次巴勒斯坦大起義（Intifada）期間加入哈馬斯後，被稱為穆罕默德·德伊夫。

哈馬斯消息人士稱，德伊夫1989年曾被以色列逮捕，並遭到拘留約16個月。

他在加沙伊斯蘭大學攻讀物理、化學和生物，取得理科學位。他對藝術情有獨鐘，曾擔任大學娛樂委員會主席，並在舞台上表演喜劇。

德伊夫在哈馬斯的地位不斷提升，開發了該組織的地道網絡，並發展制造炸彈的專長。數十年來他一直被以色列列為頭號通緝犯，曾通過自殺式爆炸襲擊導致數十名以色列人喪生。

對德伊夫而言，隱藏在暗處是生死攸關之事。哈馬斯消息人士表示，在以色列的暗殺行動中，德伊夫失去一只眼睛，一條腿受重傷。

2014年，他的妻子、七個月大的兒子和三歲的女兒在以色列空襲中喪生。

他在掌管哈馬斯武裝力量期間幸存，為他贏得了巴勒斯坦民間英雄的地位。在視頻中，他戴著面具，或者只能看到他的影子。與哈馬斯關系密切的消息人士說，他不使用智能手機等現代數字技術。

「他難以捉摸。他是藏在陰影裡的人。」

（路透社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】