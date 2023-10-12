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以巴衝突延燒 東南亞國人返國避難

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
以色列與加薩衝突，平民百姓承受最大的壓力。(Photo by Trong Khiem Nguyen on Flickr used under Creative Commons license)
以色列與加薩衝突，平民百姓承受最大的壓力。(Photo by Trong Khiem Nguyen on Flickr used under Creative Commons license)

沒有外交關係，撤僑難度高。目前交戰的以色列與加薩地區都有東南亞國籍民眾，例如在以色列的泰國國民人數近3萬人。雖然各國政府已掌握在當地的國人人數，部分外國人也想離開當地，但專家指出，由於與以色列缺少外交關係，讓各國撤僑計畫難度升高。

想走，走不了

據《亞洲新聞台》報導，來自印尼、娶了加薩太太的救援隊員阿尼姆就住在加薩，當地近日遭到以色列轟炸，性命隨時受到威脅，讓他考慮返回印尼。他說，「加薩的房屋遭到轟炸並夷為平地，媒體上所呈現的情況，確實就是正在發生的事。如果不能離開家，撤退根本不可能。」

上週六哈瑪斯發動突襲後，東南亞各國政府就針對在以色列與巴勒斯坦的國人發佈警示，包括新加坡外交部提醒該國國民儘速離開當地，泰國與菲律賓則表示已設法撤回要返國的國人，馬來西亞救援單位則表示，因為情況嚴峻，目前尚未進入加薩。

東南亞公民想返國

泰國副外長賈卡蓬-桑瑪尼表示，超過3,000位泰國人表示想返國，有將近3萬泰國人在以色列工作，其中5,000人位於交戰地區，目前已證實有18名泰國人罹難。法新社報導，哈瑪斯抓走150人當人質，其中11位是泰國人。

目前在巴勒斯坦的印尼人約45人，在以色列為230人。印尼外交部發言人拉魯指出，該國政府已針對多種狀況，預備撤僑的應變計劃，包括透過印尼駐安曼、貝魯特和開羅的大使館與不同單位協調，撤離仍在巴勒斯坦地區，特別是加薩地區的印尼公民。

根據菲律賓媒體報導，至少有38位在加薩走廊的菲律賓人有意願撤離，截至2021年底止，在以色列的菲律賓人超過3萬人，在加薩為137人。

撤離將由西方主導

對此，新加坡國立大學中東研究所研究人員沙曼表示，沒有與以色列建立正式關係的國家，在撤僑協調上會有困難。他說，「但由於疏散工作在最終階段將變成多國合作，我認為這將由美國或歐洲國家來協助。」

據《法蘭西24》報導，以色列國防軍發言人喬納森指出，哈瑪斯發動突襲已造成以色列方面逾1,200人死亡及2,700人受傷，以色列平民和軍人也被擄走，帶往自2007年以來被哈瑪斯控制的加薩地區。隨後以色列發動報復行動，其中在以色列與加薩的平民，承受了這場新衝突的主要壓力。

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