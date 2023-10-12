大陸是否能成為以巴衝突「和事佬」？ 專家揭關鍵搖頭：恐弄巧成拙

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台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
以巴衝突仍缺乏和事佬，至於最近分別與兩邊關係改善的中國，是否能調解衝突？ 法新社
以巴衝突仍缺乏和事佬，至於最近分別與兩邊關係改善的中國，是否能調解衝突？ 法新社

以巴衝突仍缺乏和事佬，至於最近分別與兩邊關係改善的中國，是否能調解衝突？由於美國與中東國家立場對立，讓以巴衝突難調停，專家指出，雖然中國官方宣稱，自己能成為「締造和平」的角色，但該國缺乏處理中東外交事務的經驗，恐怕無法發揮作用。

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯日前無預警向以色列發射數千枚火箭，已造成數千人喪生。面對戰爭衝突，以色列執政黨日前與在野黨合作表示，「同意組成一個緊急政府與戰爭時期的內閣」，緊張局勢再度升溫。

美、阿各有偏袒

BBC》報導，對此，各界都盼能早日終止戰爭，美國就祭出大規模軍援，向以色列提供更多軍事支持，確保以色列擁有抵禦哈瑪斯的能力。俄羅斯總統普丁則痛批，美國沒有尋找雙方都能接受的方案，完全無視巴勒斯坦的利益，才導致中東局勢急遽惡化。

巴西總統魯拉公開呼籲，無論如何，兒童都不能被扣為人質，哈瑪斯必須釋放被綁架的以色列兒童。以色列也必須停止轟炸，讓巴勒斯坦兒童和他們的母親能夠越過與埃及接壤的邊界離開加薩走廊。巴勒斯坦駐巴西大使阿爾澤本也回應感謝魯拉對以色列與哈瑪斯衝突的立場。

中國能成和事佬？

美方態度明顯偏袒以色列，但阿拉伯國家與巴西發布聲明時，也不願譴責武裝組織哈瑪斯。過於鮮明的立場導致這些國家都難以成為以巴衝突的和事佬。然而，中國今年才宣示要協助以色列與巴勒斯坦解決衝突，更在戰爭爆發時，強調自己為「中立立場」，並呼籲雙方都應保持冷靜，能否調解停戰爭引發關注。

CNN》報導，然而，專家認為，儘管中國宣稱自己能成為締造和平的國家，但面對以巴衝突長期且複雜的衝突，中國並不具有相關的經驗或專業認知，最後恐怕弄巧成拙，更暴露北京當局在中東地區缺乏影響力。

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