怕見戰爭衝突 猶太學校刪社交APP

以巴衝突暴力畫面恐流竄到兒童社交APP，讓國際猶太學校呼籲家長暫時先刪除。美國、英國與以色列等國的猶太學校，近日都呼籲家長先將小孩手機內的社群軟體刪除，避免看到以巴衝突的血腥畫面。他們還發現，這些畫面特別容易透過TikTok與IG傳播。

憂戰爭畫面影響孩童

根據《英國廣播公司》報導，各國猶太學校近日都呼籲家長，先將小孩手機內的社群軟體，如臉書、IG、推特與TikTok先暫時刪除，以免小孩子被演算法推播到以巴衝突的血腥畫面，尤其在加薩走廊的哈瑪斯還有逮捕以色列人質，相關畫面也有上網，學校擔心小孩在划手機時無意看到，容易造成焦慮或憂鬱。

包括在特拉維夫的學校，紐澤西與英國的猶太學校，校方都有寄信給家長，建議先將這些社群軟體刪除，尤其是IG與TikTok更容易出現以巴雙方交戰或人質被挾持、處決的影片；紐約的猶太學校則呼籲家長監控小孩的社群軟體使用，避免他們打開相關影片。

嚴防假影片流竄

《ABC新聞網》則提到，學校也提醒家長，若小孩不小心看到相關內容，要協助輔導與紓解情緒。英國則是由科技部長與谷歌、Meta、X、TikTok與Snapchat公司會面，提醒他們要及時將有關以巴戰爭的非法畫面下架。

《NBC新聞網》提到，以巴衝突爆發後，網路上很快就有各類假訊息與影片流竄，各社群媒體這幾天也陸續刪除，但推特被發現動作比其他社群軟體慢1天，引發不少質疑。但目前推特並未對此回應。

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