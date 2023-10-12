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以色列矢言消滅哈馬斯 中國呼籲雙方立即停火

德國之聲／ 德國之聲

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）週三（10月11日）宣布組建緊急聯合政府，直接對哈馬斯發動戰爭，以色列國防部長加蘭特（Joav Galant）更誓言要將這個巴勒斯坦激進組織「從地球上抹去」。

路透社報導，納坦雅胡和以色列前國防部長、以色列中間派的反對黨領袖甘茨（Benjamin Gantz）在聯合聲明中表示，他們已同意組建一個由他們所組成的緊急政府。納坦雅胡在電視演講中表示，他們已經擱置了分歧，「因為我們國家的命運岌岌可危」。

納坦雅胡與甘茨和加蘭特共同表示：「我們正在與一個殘酷的敵人作戰，比伊斯蘭國（ISIS）更糟。」將該組織的襲擊與伊斯蘭國實施的殘酷殺戮進行了比較。

以色列國防部長加蘭特表示：「我們將從地球上抹去這個被稱為哈馬斯、伊斯蘭國-加薩的東西。它將不復存在。」

甘茨則說，現在是團結起來並取得勝利的時候了，「現在是戰爭的時候」。

聯合聲明還表示，在加薩與哈馬斯的戰鬥期間，緊急政府不會採取任何不相關的政策或法律。

哈馬斯是激進的伊斯蘭巴勒斯坦組織，被以色列、德國、歐盟、美國等國列為恐怖組織。自上週哈馬斯對以色列發動襲擊、以色列宣戰並大規模空襲加薩走廊後，衝突已造成雙方逾千人死亡。

中國呼籲雙方立即停火

中國外交部週三晚間發布消息，中國政府的中東問題特使翟雋已在週三，就雙方局勢與巴勒斯坦當局外交部第一副部長賈多（Amal Jadou）通電話。

翟雋表示，中方對許多無辜平民傷亡深感痛心，「對巴勒斯坦安全和人道主義情勢嚴重惡化深表關切」。翟雋呼籲，當務之急是「立即停火，保護平民」。他也呼籲國際社會向巴勒斯坦人民提供人道援助。

翟雋說，平息衝突的出路在於回到「兩國方案」、恢復雙方和談，並建立「獨立的巴勒斯坦國」。中國將繼續推動停火、協助緩和人道危機，推動巴勒斯坦問題的「全面、公正、持久」的解決。

根據中方聲明，賈多感謝中方長期以來秉持「正義」立場，積極勸和促談。當前巴勒斯坦人道局勢十分嚴峻，應推動停火、重啟和談。賈多說，應在「兩國方案」基礎上，建立獨立的巴勒斯坦國，而「巴方信任中國，希望中方在當前情勢下，繼續發揮建設性作用」。

在此之前，中國外交部也在10日發表消息指出，翟雋已與埃及外交部主管巴勒斯坦事務的助理部長烏薩瑪（Osama Khedr）通電話。但目前沒有公開紀錄顯示，翟雋曾與以色列相關官員通過電話。

法新社報導指出，近幾個月來，北京將自己定位為中東地區的調解人，並促成沙烏地阿拉伯和伊朗於3月恢復外交關係，但中國卻因對當前衝突的低調反應而受到批評。

翟雋告訴烏薩瑪，中方反對並譴責傷害平民的行為，呼籲立即停火。但中方認為，解決衝突的根本出路在於落實「兩國方案」。

翟雋表示，中方願同埃方推動盡快停火，並向巴勒斯坦人民提供人道支持，避免巴勒斯坦、特別是加薩地區的人道危機更加惡化。

烏薩瑪則回應，埃及讚賞中方長期以來在巴勒斯坦問題上的「公正」立場，強調應根據聯合國有關決議，應在「兩國方案」基礎上，推動解決巴勒斯坦問題。埃方期待同中方一道，為推動局勢降溫做出努力。

（路透社、中國外交部、法新社）

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