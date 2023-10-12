快訊

中國漫記／華為「遙遙領先」成為中國代名詞 引領陸科技反擊熱潮

奇幻司法之旅結束…向心共諜洗錢均無罪確定 高檢署未再上訴

砸125億救基泰買家起底！僅高中學歷的他從小代書翻200億身價 獵地手法公開

神秘男在紐約機場大手筆買250張機票 贊助民眾回以色列出征

聯合新聞網／ 綜合報導
一名被網友稱為匿名英雄的人士，在紐約甘迺迪機場支付了250張前往以色列的機票，協助送預備役回去參戰。擷自以色列航空
一名被網友稱為匿名英雄的人士，在紐約甘迺迪機場支付了250張前往以色列的機票，協助送預備役回去參戰。擷自以色列航空

哈瑪斯突擊以色列震驚國際社會，以色列也對加薩地區發動75年來最猛烈空襲，以報復哈瑪斯。《耶路撒冷郵報》主編阿維·邁耶（Avi Meyer）在推特表示，一名以色列航空櫃檯內勤人員透露，有名不願具名的東正教猶太男子，靜靜站在紐約甘迺迪機場El Al(以色列航空)櫃檯附近，任何向他出示以色列國防軍徵召通知的人都會得到他的機票。

根據該名推特網友的說法，該名男子最後共支付了250張機票送人回去以色列參戰。雖然因為以巴衝突讓美國聯合航空、達美航空及美國航空公司都停飛以色列航班，但以色列航空仍未立即回應停飛的政策，且仍在增加航班，以協助預備役人員返回以色列，目前幾乎班班客滿。

《福斯商業》(Fox Business)報導，根據以色列軍方的說法，包括之前曾經入伍、退役在40歲以下者，已召集30萬名預備役軍人，對抗哈馬斯的恐怖襲擊。這當中也包括現居美國的以色列裔美國人，也有人收到命令草案，被指示立即返回以色列。以色列軍方稱，這次召募的規模可能是有史以來最大的一次。

網友在阿維·邁耶的推特貼文下方留言表示：「我們之間仍然有英雄在行走」、「他代表了仁慈人類的面孔」、「他的行為將在未來幾十年被人們銘記、接受和珍惜」。

但也有網友質疑，難道以色列軍方沒有出動戰機負責載運預備役人員嗎？必須支付國際機票才能飛回以色列？是否也有一些團體能贊助運送的機票？並租用私人飛機？有人表示，若是美軍的預備役人員，在戰時被徵召則只需支付從家裡出發的交通費用。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

延伸閱讀

巴黎臭蟲蔓延倫敦？地鐵驚現褲管上這1幕 愈多人選擇只站不坐

正妹遭同居男友家暴達23分鐘致死 凶嫌：想讓她回到原來的樣子

4歲女童在超市想買巧克力喝 下一秒掛在冰箱上觸電身亡

拾荒舅外甥結婚包13萬 含淚吃剩菜獨坐一桌

相關新聞

美證實「22美國人遇害」！拜登：不放棄營救人質 要帶他們回家

美國總統拜登11日在白宮，與一群美國猶太教領袖聚首哀悼他所稱「自大屠殺以來猶太人最致命的一天」時，仍寄予希望，認為依然能...

美以協商設人道走廊「讓美國人及巴人離開加薩」 傳遭埃及拒絕

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯7日向以色列發動大規模攻擊，以色列予以反擊，大舉轟炸加薩地區，以色列官員11日表示，相關各方目前正...

神秘男在紐約機場大手筆買250張機票 贊助民眾回以色列出征

一名以色列航空櫃檯內勤人員告訴他，有名不願具名的東正教猶太男子，靜靜站在紐約甘迺迪機場El Al櫃檯附近，任何向他出示以色列國防軍徵召通知的人都會得到他的機票。

美眾院外委會主席：埃及3天前警告過以色列 總理內唐亞胡斥假訊息

英國廣播公司報導，美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）11日透露，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Ha...

哈瑪斯聲稱釋放1女2童 以色列媒體質疑造假

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯今天稱已釋放了以巴衝突期間羈押的以色列母子3人，但這樣的說法遭以國電視網絡反駁；以國總理尼坦...

以巴衝突升級 大陸特使致電巴勒斯坦：將推動停火止暴

近期以巴衝突持續升溫，已有數千人死亡，先前已多次表示立場的北京方面也終於有所動作，向巴勒斯坦外交部第一副部長通話，強調將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。