神秘男在紐約機場大手筆買250張機票 贊助民眾回以色列出征
哈瑪斯突擊以色列震驚國際社會，以色列也對加薩地區發動75年來最猛烈空襲，以報復哈瑪斯。《耶路撒冷郵報》主編阿維·邁耶（Avi Meyer）在推特表示，一名以色列航空櫃檯內勤人員透露，有名不願具名的東正教猶太男子，靜靜站在紐約甘迺迪機場El Al(以色列航空)櫃檯附近，任何向他出示以色列國防軍徵召通知的人都會得到他的機票。
根據該名推特網友的說法，該名男子最後共支付了250張機票送人回去以色列參戰。雖然因為以巴衝突讓美國聯合航空、達美航空及美國航空公司都停飛以色列航班，但以色列航空仍未立即回應停飛的政策，且仍在增加航班，以協助預備役人員返回以色列，目前幾乎班班客滿。
《福斯商業》(Fox Business)報導，根據以色列軍方的說法，包括之前曾經入伍、退役在40歲以下者，已召集30萬名預備役軍人，對抗哈馬斯的恐怖襲擊。這當中也包括現居美國的以色列裔美國人，也有人收到命令草案，被指示立即返回以色列。以色列軍方稱，這次召募的規模可能是有史以來最大的一次。
網友在阿維·邁耶的推特貼文下方留言表示：「我們之間仍然有英雄在行走」、「他代表了仁慈人類的面孔」、「他的行為將在未來幾十年被人們銘記、接受和珍惜」。
但也有網友質疑，難道以色列軍方沒有出動戰機負責載運預備役人員嗎？必須支付國際機票才能飛回以色列？是否也有一些團體能贊助運送的機票？並租用私人飛機？有人表示，若是美軍的預備役人員，在戰時被徵召則只需支付從家裡出發的交通費用。
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