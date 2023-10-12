拜登譴責哈瑪斯 傳再派航艦

美國拜登總統十日證實，以巴衝突中有十四名美國人喪生、廿人失聯，並有美國人遭挾持為人質。拜登重申力挺以色列，譴責巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」的突襲行動「邪惡透頂」，允諾軍火援助以色列。以色列國防軍證實第一架載運美國先進武器的專機已抵達特拉維夫。

與此同時，政治新聞網站Politico報導，已定本周從維吉尼亞州諾福克基地出港的艾森豪號航空母艦戰鬥群可能部署到以色列沿海水域。報導引述兩名國防部匿名官員指出，美軍福特號航艦已前往地中海，艾森豪號本月底抵達後，美國將有兩艘航艦在地中海東部水域，凸顯美國在該地區軍事力量大幅升級。

拜登十日在記者會上把哈瑪斯的行徑與恐怖組織「伊斯蘭國」相提並論，他說，對哈瑪斯的突襲行動「感到心碎，但解決方法明確；美國無疑支持以色列，我們永遠將確保猶太人、以色列的民主和自衛能力」。

拜登說，哈瑪斯進犯以色列「邪惡透頂」；但他也提及無辜的巴勒斯坦人因以軍報復空襲加薩而受苦。