以色列報復空襲 加薩多處夷平地、停屍間爆滿

以色列過去幾天對加薩地區發動七十五年來最猛烈的空襲，報復哈瑪斯上周末突襲以色列，加薩多處夷為平地，停屍間擺滿屍體；以色列總理及國防部長矢言擊潰哈瑪斯軍力，空襲過後將派遣地面部隊深入。

以色列國防部長葛朗特在加薩圍牆附近對集結的部隊表示，「我們先發動空襲，接著會展開地面攻勢，攻擊只會更猛」。總理內唐亞胡十一日也宣布和在野陣營領袖甘茨合組戰時內閣，因應戰事可能擴大。

另一方面，一系列火箭從黎巴嫩南部朝以國北部發射，研判來自黎巴嫩真主黨，以色列也反擊，凸顯以巴衝突可能擴大為廣泛戰事。德國、法國、加拿大、澳洲、南韓等國，相繼派機前往以色列撤僑。

哈瑪斯挾持約一百五十名以色列軍民和少數外國人，威脅以軍若無預警就空襲加薩平民區，就殺一名人質；但截至十一日晚，無跡象顯示哈瑪斯開始動手。

加薩巴勒斯坦衛生部表示，以軍報復空襲造成至少一○五五人死亡，五千多人受傷。當地巴人則慌忙前往學校、醫院等相對安全地區躲避。但當地巴人說，以軍這波空襲非常猛烈，連清真寺、學校和醫院都被炸。

巴勒斯坦外交部表示，以軍自七日起的空襲已炸毀逾二萬二千六百棟民宅、十處醫療機構和四十八間學校。

聯合國說，以軍轟炸造成逾廿六萬加薩人流離失所，估計難民人數將持續攀升。

加薩南部汗尤尼斯一間醫院的停屍間放滿屍體，院方籲家屬盡速領回遺體，因太平間已無空間放更多死者；遭毀的建築被用作緊急避難所，躲藏其中的民眾表示，「加薩無一處安全，他們攻打所有地方」。

以色列以斷電、斷水、斷糧方式全面封鎖加薩，已在當地引發人道危機。加薩供電單位表示，當地唯一的發電廠已用盡燃料停止供電。加薩的巴人向來仰賴發電機替住家、辦公室和醫院供電，但在以色列封鎖下已無法輸入燃料。

在斷電情況下，加薩的醫院將被迫仰賴緊急發電機，但只能撐二天，「我們今晚將一片漆黑」。半島電視台記者表示，「加薩已經退回中世紀，正在崩潰邊緣」。