哈瑪斯屠殺以色列村莊 嬰兒遭斬首

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯突襲以色列五日後，外國和以色列記者隨以軍進入邊境小鎮卡法雅札，直擊血洗後怵目驚心的現場。當地平民慘遭屠殺，無論老少，連嬰兒都無法倖免，有的家庭慘遭滅門。

哈瑪斯七日突襲鄰近加薩的以色列邊境城鎮，上千名武裝分子占領廿幾處城鎮社區燒殺擄掠，超過一千兩百名以色列軍民死亡。

紐約時報報導，以軍在卡法雅札挨家挨戶搜索，全程緩慢且謹慎，隨時備妥手榴彈，以防武裝分子藏匿襲擊。確認安全後，軍人用擔架抬出裝在屍袋裡罹難者，放上軍用卡車，接著不斷重複相同流程，抬出一具又一具屍體。

卡法雅札是突襲事件中傷亡最嚴重的城鎮，男女老幼慘死在武裝分子手下，確實數字仍無法得知。

一處民宅前的草坪躺著十幾具屍體，有的是哈瑪斯分子，有的是以色列平民，周遭蒼蠅亂飛，空氣瀰漫死亡氣息。以軍搜索之際，不遠的加薩地區不時傳出空襲爆炸聲。

一處小房的地板上躺著兩具屍體，純白的天花板佈滿彈痕、彈孔， 多數住家被洗劫一空，房屋被燒毀，僅存少數完好。房子附近仍留有武裝分子越過邊境使用的飛行傘和車輛。

卡法雅札倖存者茲昂（Ben Zion）對英國廣播公司說，哈瑪斯槍手殘殺手無寸鐵的民眾，甚至把人斬首，連襁褓中的嬰兒都不放過，甚至有家庭慘遭滅門。

一名軍官指著地上血跡斑斑的睡袋，浮腫的腳趾露了出來，他說這名女子被斬首然後隨意丟在花園。

出於憤怒，有些槍手的屍體被留在灌木叢、水溝或草坪，任其在太陽底下腐爛。

英國每日郵報報導，倖存者哈勒（Shmuel Harel）高齡九十歲的祖母被拖到客廳，頭部中了兩槍慘死。以色列媒體i24 News報導，以軍在卡法雅札發現約四十具嬰幼兒屍體，有一些嬰兒被斬首。現場以軍說，慘況超乎想像，有些家庭全家在床上被射殺。

負責卡法雅札現場指揮的韋魯少將說，「這不是戰爭，這裡也不是戰場，這是一場大屠殺」。