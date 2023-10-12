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哈瑪斯屠殺以色列村莊 嬰兒遭斬首

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
以軍十日在近加薩的邊境城鎮卡法雅札抬出遭哈瑪斯組織殺害的平民遺體。（美聯社）
以軍十日在近加薩的邊境城鎮卡法雅札抬出遭哈瑪斯組織殺害的平民遺體。（美聯社）

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯突襲以色列五日後，外國和以色列記者隨以軍進入邊境小鎮卡法雅札，直擊血洗後怵目驚心的現場。當地平民慘遭屠殺，無論老少，連嬰兒都無法倖免，有的家庭慘遭滅門。

哈瑪斯七日突襲鄰近加薩的以色列邊境城鎮，上千名武裝分子占領廿幾處城鎮社區燒殺擄掠，超過一千兩百名以色列軍民死亡。

紐約時報報導，以軍在卡法雅札挨家挨戶搜索，全程緩慢且謹慎，隨時備妥手榴彈，以防武裝分子藏匿襲擊。確認安全後，軍人用擔架抬出裝在屍袋裡罹難者，放上軍用卡車，接著不斷重複相同流程，抬出一具又一具屍體。

卡法雅札是突襲事件中傷亡最嚴重的城鎮，男女老幼慘死在武裝分子手下，確實數字仍無法得知。

一處民宅前的草坪躺著十幾具屍體，有的是哈瑪斯分子，有的是以色列平民，周遭蒼蠅亂飛，空氣瀰漫死亡氣息。以軍搜索之際，不遠的加薩地區不時傳出空襲爆炸聲。

一處小房的地板上躺著兩具屍體，純白的天花板佈滿彈痕、彈孔， 多數住家被洗劫一空，房屋被燒毀，僅存少數完好。房子附近仍留有武裝分子越過邊境使用的飛行傘和車輛。

卡法雅札倖存者茲昂（Ben Zion）對英國廣播公司說，哈瑪斯槍手殘殺手無寸鐵的民眾，甚至把人斬首，連襁褓中的嬰兒都不放過，甚至有家庭慘遭滅門。

一名軍官指著地上血跡斑斑的睡袋，浮腫的腳趾露了出來，他說這名女子被斬首然後隨意丟在花園。

出於憤怒，有些槍手的屍體被留在灌木叢、水溝或草坪，任其在太陽底下腐爛。

英國每日郵報報導，倖存者哈勒（Shmuel Harel）高齡九十歲的祖母被拖到客廳，頭部中了兩槍慘死。以色列媒體i24 News報導，以軍在卡法雅札發現約四十具嬰幼兒屍體，有一些嬰兒被斬首。現場以軍說，慘況超乎想像，有些家庭全家在床上被射殺。

負責卡法雅札現場指揮的韋魯少將說，「這不是戰爭，這裡也不是戰場，這是一場大屠殺」。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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