境內武裝組織「真主黨」也攻擊以色列 黎巴嫩憂捲入戰火

以、巴戰火恐擴散到鄰國黎巴嫩？由於黎巴嫩境內武裝組織「真主黨」近日也砲轟以色列北方，讓許多黎巴嫩民眾擔心以色列也會報復黎巴嫩。黎巴嫩歷經內戰、阿拉伯戰爭與敘利亞入侵，加上該國經濟與基礎設施自2020年貝魯特大爆炸後就持續未恢復，若再捲入以巴衝突恐雪上加霜。

真主黨攻擊以色列

根據《半島電視台》報導，以色列與巴勒斯坦近日因哈瑪斯對以色列發動火箭彈攻擊而陷入戰火，但與哈瑪斯友善、同樣受到伊朗在背後扶持的黎巴嫩真主黨也對以色列發動攻擊，並宣稱以色列也擊斃該組織3名成員。

2006年，真主黨抓捕2位以色列軍人，希望能迫使以色列進行戰俘交換，但以色列卻以大規模轟炸時任真主黨領導人納斯魯拉的老家作為回應，雙方爆發34天的戰爭，造成至少1100名黎巴嫩平民、165名以色列平民死亡，後來真主黨以此宣傳自己能熬過以色列國防軍的攻擊。

舉國衰敗 無力參戰

但《法蘭西24》提到，如今黎巴嫩有80%民眾生活在貧窮線以下，且黎巴嫩在2020年貝魯特大爆炸案後，國家持續陷入空轉狀態，因爆炸毀損的基礎建設多數仍未修復，且波灣國家對黎巴嫩的支持力道近年來逐漸下降，也讓該國民眾擔心戰爭若波及黎巴嫩，人道狀況只會愈來愈慘。

化名喬治的民眾受訪時表示，巴勒斯坦人應該被解放，不應該再被以色列折磨，但黎巴嫩應該以外交手段支持巴勒斯坦，而非參與軍事行動。根據國際貨幣基金組織IMF統計，黎巴嫩菁英拒絕政治改革，該國貨幣自2019年至今已貶值98%、GDP衰退40%，該國無力面對捲入以巴戰火的成本。

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