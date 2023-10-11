以巴衝突美不派兵 「已援軍火」

美國白宮九日表示，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯突襲以色列，美國不打算軍事介入這波以巴衝突。美國一名資深國防官員透露，美方正增援以色列軍火。

法新社報導，白宮國家安全會議發言人柯比說，美國目前不打算派地面部隊，不過他也表示，美國總統拜登「將始終確保我們持續保護和捍衛我國安全利益」。

路透引述美國資深國防官員說法報導，美軍「急劇增加」新一輪防空、彈藥和其他安全援助供應，協助以色列因應哈瑪斯的空前攻擊。

這名不具名美國官員說：「飛機已經起飛。我們與以色列國防官員持續保持聯繫，以便確認後支援他們最緊迫的需求。」

這名美國國防官員表示，華府已在與國防產業聯繫，加速處理以色列訂單並檢視美軍自身庫存，以助填補以色列的缺口。

外界擔憂美國向烏克蘭運送武器之際，可能難以同時供應以色列。這名官員說：「我們能夠持續支援烏克蘭和以色列，並維持我方的全球戰備。」

拜登九日發表聲明表示，至少十一名美國人在這波哈瑪斯攻擊中喪生，華府研判被哈瑪斯綁架的人質裡恐有美國公民。拜登表示，美國正與以色列官員合作，了解失蹤美國公民的進一步訊息。

上述美國資深國防官員將哈瑪斯的攻擊比作「伊斯蘭國（IS）級別的野蠻行徑」，這番描述與以色列總理內唐亞胡說法呼應。

美國資深國防官員表示，美方目前尚未發現任何證據顯示伊朗是以色列遇襲事件幕後黑手。華爾街日報先前報導稱伊朗安全官員協助哈瑪斯策畫這場攻擊，伊朗最高領袖哈米尼十日否認，並稱此事應歸咎於以色列。