加薩斷水斷電 聯合國憂人道危機

聯合國秘書長古特瑞斯九日譴責巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」突襲以色列，但他也說，以色列以斷水、斷電、斷糧等方式全面圍困加薩走廊，他「深感心痛」。古特瑞斯說：「在這波敵對行動發生前，加薩地區的人道情勢已極為艱困。現在只會呈幾何級數惡化。」

以色列國防部長葛朗特宣布將「全面圍困」加薩走廊，並強調加薩走廊二百卅萬人將「沒電、沒水、沒食物、沒天然氣」。

古特瑞斯說：「最近這波暴力並非毫無來由。事實是，這源於長期衝突，長達五十六年的占領，目前看不到政治解決可能。我承認以色列的合理安全考量，但我也要提醒以色列，軍事行動須嚴格符合國際人道法。」

古特瑞斯稱，以色列切斷物資供應全面圍困加薩走廊令他心痛。他說，聯合國會持續援助加薩，「以色列想獲得安全，巴人也要看到建立自己國家的明確願景得以實現」。

古特瑞斯說，他「堅決譴責哈瑪斯和其他團體在加薩周圍對以色列城鎮村落發動可惡攻擊。我同意巴人心懷不滿很合理，但這些恐怖行動和殺戮、傷人與綁架平民行為，無論如何都說不過去」。

聯合國人道事務協調廳表示，自七日以來，加薩各地流離失所人數劇增，已超過十八萬七千五百人。聯合國人權事務高級專員公署專員圖克表示，以色列全面圍困加薩，剝奪平民生存必需物資，此舉遭到國際法禁止。圖克說，必須尊重人民的尊嚴及生命。

許多人擔心以色列為了擊敗哈瑪斯並解救人質，可能發動大規模地面攻擊，生活在貧困加薩地區的巴人正為此做準備。加薩東北部鄰近以色列邊界的貝特漢諾鎮一名居民說：「以色列遭受史上最大損失，可以想像他們會怎麼做。我一早就把家人帶走，其他數十個家庭也一樣。我們許多人都接到以色列安全軍官的電話和語音訊息要我們離開，因為他們將展開行動。」