以圍加薩狂炸 哈瑪斯嗆殺人質

以色列十日宣布已重新控制所有鄰近加薩的城鎮，打死一千五百名越界突襲的哈瑪斯武裝分子，並動員卅六萬兵力，準備對哈瑪斯發動毀滅性打擊。以軍全面封鎖加薩，密集空襲狂炸；哈瑪斯毫無讓步跡象，繼續以火箭攻擊以國城鎮，並宣布只要以色列無預警空襲平民目標，就會斬首一名以色列人質。

以色列三天內動員卅六萬人，是建國以來首度在這麼短時間內動員這麼多兵力。這個人口一千萬的國家，在這次突襲中已有一千零八人喪生，三千四百多人受傷。目前還不確定以色列是否或何時會對加薩進行地面入侵，上一次以色列軍隊發動地面攻擊是二○一四年。加薩人口稠密的城區、龐雜的地下隧道網將考驗以軍。地面戰引發大規模流離失所和巴人重大傷亡，勢必會削弱國際社會對以色列支持。即便消滅哈瑪斯，以色列也不確定能否成功控制加薩。以軍十日表示，已尋獲一千五百具突襲以色列的哈瑪斯分子屍體，肅清邊境城鎮，鑑於巴人突襲的規模，以軍對加薩的報復空襲將「比以前規模更大更嚴厲」。

以色列總理內唐亞胡說：「我們對哈瑪斯的空襲，現在才剛開始。未來幾天我們準備對敵人採取的行動，會讓他們好幾個世代都受到影響。」

以色列國防部長葛朗特下令切斷加薩水電、糧食和燃料供應，恐讓人口稠密而貧困的加薩走廊爆發進一步人道危機。加薩巴人有十三萬人已逃離。聯合國官員說，以色列過去幾天的轟炸已將清真寺、市場和其他民用地區夷為平地。加薩衛生官員表示，過去四天有七百六十五名巴人死亡，四千人受傷，尚不清楚有多少人是平民。

哈瑪斯與其他加薩走廊民兵組織宣稱，從以色列境內綁架的人質約一百卅多人，包括軍人與平民。哈瑪斯武裝支翼發言人烏貝達九日說，以色列每一次無預警攻擊加薩平民住家，哈瑪斯就會殺掉一名以色列人質。