快訊

本周兩波降溫 周六北台再降低溫20度中南部溫差7度

「我簡直要吐了！」北捷文湖線驚見「偷拍露鳥俠」 2女高中生險遭騷擾

哈瑪斯1年前開始策畫突擊行動 情報官員：伊朗提供數千萬美元武器

歐盟澄清停援巴勒斯坦 德外長：持續人道援助

德國之聲／ 德國之聲
歐盟執委發出聲明澄清，表示已著手對巴勒斯坦的援助進行緊急審查，確定資金不會間接讓任何恐怖組織有能力對以色列發動攻擊。圖/德國之聲中文網。
歐盟執委發出聲明澄清，表示已著手對巴勒斯坦的援助進行緊急審查，確定資金不會間接讓任何恐怖組織有能力對以色列發動攻擊。圖/德國之聲中文網。

歐盟鄰裡和擴大事務專員瓦赫利（Oliver Varhelyi）早前在社群平台上發文稱，歐盟執委會正在審查對巴勒斯坦價值6.91億歐元的所有發展投資組合，與此同時，「所有付款立即暫停」。

不過，歐執委隨後發出聲明澄清，表示已著手對巴勒斯坦的援助進行緊急審查，確定資金不會間接讓任何恐怖組織有能力對以色列發動攻擊。

但由於當前沒有預期要支付的款項，因此不會暫停付款。另外，此次審查不涉及歐盟人道救援辦公室（ECHO）提供的人道援助。

哈馬斯7日無預警向以色列發動一系列空中及地面攻擊，至今已造成雙邊共超過千人死傷，還有超過百人被哈馬斯擄為人質。

愛爾蘭、盧森堡公開反對暫停支援

《路透社》報導，瓦赫利的貼文公開後引發多國政府關切，除了警告歐盟不可切斷援助，這損害巴勒斯坦平民的利益，部分國家也進一步質疑歐執委是否有權做出如此決定。

關於加沙地帶 你需要知道的

外交人士透露，西班牙、葡萄牙、盧森堡及愛爾蘭都公開反對此決定，另外也有部分國家在檯面下警告歐盟。

愛爾蘭外交部發言人表示：「我們的理解是，個別專員做出這類單方面決定沒有法律依據，我們不支持暫停援助。」盧森堡外交部長艾索柏恩（Jean Asselborn）也表示，該國政府不支持暫停援助。

事實上，雖然歐盟成員國早前一致譴責哈馬斯對以色列的攻擊行動，不過對於是否暫停援助一事，則是再度反映出了內部在以巴問題上長期存在的分歧。

此前，德國及奧地利都曾表態將暫停對巴勒斯坦的發展援助；義大利及其他國家則稱，暫時不會討論暫停援助的問題。

德國外長貝爾博克：繼續人道援助巴勒斯坦人民

德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）表示，德國將繼續向巴勒斯坦領土上的人民提供人道援助。

《德新社》引述貝爾博克的說法稱：「舉例來說，我認為現在輕易地說出『我們不應該再提供糧食援助』將是致命的。」關鍵詞：哈馬斯

貝爾博克周一（9日）將與巴勒斯坦的發展合作及人道救援區分開，表示德國外交部和其他機構正在與聯合國和非政府援助團體合作，確保不會「直接向巴勒斯坦權力機構支付款項」。但她也指出，該國領土上仍有210萬人依賴糧食援助。

此前，德國發展部長舒爾茲（Svenja Schulze）8日表示，德國正在審查對巴勒斯坦領土提供的數億歐元援助。

（綜合報導）

©2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦 歐盟 恐怖組織

延伸閱讀

巴勒斯坦駐俄大使：總統阿巴斯預計訪俄 雙方保持「日常交流」

成「世界最大露天監獄」…以巴衝突砲火不斷 加薩巴勒斯坦平民曝慘況

以巴衝突 北京未譴責 發聲明籲讓巴勒斯坦建國

以色列遭50年最猛烈襲擊 陸學者：美國中東政策的失敗

相關新聞

哈瑪斯1年前開始策畫突擊行動 情報官員：伊朗提供數千萬美元武器

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）7日對以色列發動大規模突襲，導致數千人傷亡，現任和前任西方和中東情報官員9日表示，哈...

假的！以哈衝突假訊息甚囂塵上 瘋傳哈瑪斯武器來自烏克蘭

華盛頓郵報報導，關於以哈衝突的虛假訊息在X、TikTok和其他社群媒體瘋傳，部分造假影片瀏覽量甚至超過上百萬。

巴勒斯坦駐俄大使：總統阿巴斯預計訪俄 雙方保持「日常交流」

英國衛報報導，當地時間9日稍晚，俄羅斯新聞媒體RBC引述巴勒斯坦駐莫斯科大使諾法（Abdel Hafiz Nofal）表...

歐盟澄清停援巴勒斯坦 德外長：持續人道援助

歐盟鄰裡和擴大事務專員瓦赫利（Oliver Varhelyi）早前在社群平台上發文稱，歐盟執委會正在審查對巴勒斯坦價值6.91億歐元的所有發展投資組合，與此同時，「所有付款立即暫停」。

以色列音樂節遇襲 志工描述死者多近距離中彈

數十年來，以色列籍的遺體搬運志工布克金曾在各種可怕的災難現場工作，但巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」本月7日在一場音樂節屠殺後...

戰火升溫 雪佛龍應以色列要求暫關離岸天然氣田

美國能源巨頭雪佛龍公司今天表示，在巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」週末突襲以色列後，雪佛龍已應以國當局要求，讓位於以色列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。